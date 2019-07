Sin retoques y semidesnuda, Serena Williams habla de su 'colapso' en el US Open 2018

Estados Unidos.- En septiembre de 2018, la tenista Serena Williams perdió ante la joven deportista Naomi Osaka en el US Open, mostró su inconformidad por las amonestaciones que recibió del umpire durante el encuentro al asegurar que eran injustas, y con gran frustración rompió su raqueta al lanzarla contra la cancha después de desmentir las razones por las que fue penalizada en el partido.

Casi un año después, Serena protagoniza la portada de la edición de agosto de la revista Harper’s Bazaar Estados Unidos, la cual contiene un ensayo que ella escribió para abordar ese difícil momento en su carrera, revelar que se disculpó con Naomi por la forma en la que la controversia eclipsó su momento de gloria y para asegurar que nunca dejará de levantar la voz contra las injusticias.

En una de las más reveladoras fotografías de la sesión para la revista, la tenista se muestra de espaldas, usando una capa dorada y dejando ver parte de sus piernas y glúteos desnudos, esto mientras deja su cabellera en libertad.

En todas las imágenes captadas por la lente de Alexi Lubomirski, fotógrafo que realizó las fotografías de la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry, Serena Williams aparece en increíbles atuendos dorados y sin retoques.

Según describe ella misma en su ensayo, después del polémico episodio en el que fue penalizada por el umpire por supuestamente haber hecho señalizaciones a su coach, el dolor y frustración que la embargó en la cancha del US Open no la dejó sentirse en paz, intranquilidad que le impidió ser capaz de tomar una raqueta en mucho tiempo.

Como se ha de recodar, con gran ira y exaltación la tenista señaló en ese momento que la controversial situación tenía un sesgo sexista, algo de lo que debía defenderse. Sin embargo, su ‘colapso’ también dio paso a que el partido se empañara con los titulares y el escándalo consecuente.

No podía estar más feliz por ella (Naomi Osaka). En cuanto a mí, me sentí derrotada y ofendida por un deporte que amo, uno al que he dedicado toda mi vida”, escribió Williams, además de indicar que se sintió lastimada al regresar a su casa en Florida después del partido.