Sindicalizados de Navojoa acusan al administrativo de Oomapasn de 'jinetear' la caja de ahorros de los trabajadores

Navojoa, Sonora.- Por presuntos hostigamientos y amenazas por parte del director administrativo, León Isaac Mora Esquer, los empleados sindicalizados del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), se manifestaron afuera de las oficinas para exigir respeto el contrato colectivo de trabajo.

Orlando Lara, líder de los sindicalizados de Oomapasn, afirmó que la caja de ahorro ha sido ‘jineteada’ por el director administrativo, dinero que no le quieren depositar, y hasta la fecha se les deben dos quincenas.

Los trabajadores se manifestaron a las afueras de Oomapasn

Lo anterior da una suma de alrededor de 245 mil pesos, mientras que para el viernes aumentaría a la cantidad de 367 mil pesos, dinero que es de los trabajadores, y no tiene por qué ser tomado por las autoridades municipales.

Amenazas

Han surgido algunas problemáticas con los compañeros de corte, ya que León Isaac hizo una reunión, amenazándolos y hostigándolos si no hacen bien su trabajo, y que los podía correr e incluso mandarlos a la cárcel, eso es hostigamiento laboral”, señaló sindical.

Expresó que otro de los problemas que se han presentado en el organismo es hacia los jubilados, ya que a los trabajadores que cumplen con sus años de servicio no se les está finiquitando, argumentando que no se tiene dinero, pero la realidad es que sí lo hay, pero lo utilizan para otras cosas, y no para lo que en verdad está destinado.

Están faltando al contrato colectivo de trabajo, nosotros estamos a la mayor disposición de laborar con la administración, a pesar de que nos falta material de trabajo, pero es lamentable que ellos no cumplan, queremos dar el mejor servicio pero no nos dan lo necesario”, reiteró.

Repetirán de Ser Necesario

Argumentó que de continuarlos problemas, se volverán a manifestar las veces que sean necesarias, hasta que haya orden en el organismo, ya que el problema ha llegado hasta Infonavit, toda vez que no pagan a tiempo y se llegan requerimientos, todo esto daña a los trabajadores, por lo que piden una solución inmediata por parte de los directivos Rigoberto Jiménez y León Isaac Mora Esquer.

León Isaac Mora Esquér, servidor público de Oomapasn, es a quien señalan los trabajadores de hostigarlos

Opinión

El director del organismo, Rigoberto Jiménez, afirmó que está enterado de la situación, pero no es como lo manifestaron, argumentando que sí es verdad que se les debe dinero, pero ya se les dará solución.

En ningún momento hemos ‘jineteado’ el dinero, eso es falso, lo que sí es que tenemos una muy buena relación con los sindicalizados, cualquier detalle nos lo hacen saber y damos solución, a veces no se logra inmediatamente, pero se atenderá”, dijo el director.

Concluyó diciendo que los trabajadores están en su derecho a manifestarse y ser respetados, pero no es algo trascendental, y el caso será solucionado, por lo que confían que con el diálogo y la coordinación de todos, el problema concluirá en buenos términos para el beneficio de Oomapasn.