Sociedad se solidariza con el movimiento '#UnDíaSinMujeres'

Ciudad Obregón, Sonora.- A unas horas que se sumaran mujeres de la Cuarta Transformación al movimiento #UnDiaSinNosotras, diversas voces oficiales cercanas al presidente cambiaron sus posturas y comenzaron a promover en redes sociales hashtags como #NoAlParoNacional y #UnDíaMásConNosotras, en los que exhortan a hombres y mujeres simpatizantes del mandatario a usar un pañuelo blanco para manifestar su oposición a la medida de protesta.

De las primeras mujeres que apoyó al movimiento y luego deshizo su compromiso para abogar públicamente por Andrés Manuel López Obrador, pensamiento que se evidencia en los mensajes de difusión de esta iniciativa, es la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.

Apoyamos a AMLO y también queremos erradicar la violencia. Trabajemos para el crecimiento de nuestro país” es la idea central de su publicación que realizó horas después del mensaje de apoyo al paro nacional.

Otras mujeres del Gobierno de López Obrador y de su partido, Morena, anunciaron que apoyan el paro del 9 de marzo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se sumó al paro “a título personal” a través de su cuenta de Twitter.

Solidaria como mujer y a título personal me sumo al #ParoNacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres.

También la diputada federal y quien fuera coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier se sumó.

La senadora de Morena, Citlalli Hernández, también respaldó el paro:

La responsabilidad que tenemos las #MujeresDeLa4T y la necesidad de encontrarnos con todas en nuestras similitudes. Caminemos juntas para construir un país donde ser mujer no sea peligroso, donde nunca más la violencia toque nuestra existencia”, dijo en su cuenta de Twitter.











El nueve...

Nadie se mueve

El origen del movimiento

Fue a través de redes sociales donde surgió la idea de un paro, pero no había ninguna convocatoria oficial, por lo que mujeres del grupo 'Brujas del Mar' lanzaron un cartel, pero sin ningún logotipo para que no se supiera de dónde viene, para así no causar ninguna división y que fuera apoyado.

Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista ‘Brujas del Mar’, creadora del cartel de la convocatoria ‘Un día sin Nosotras’, dio a conocer en días pasados que ‘El nueve nadie se mueve’, no es una convocatoria política y se hará posible con la participación ciudadana.

Respuesta en Sonora

Ayuntamientos, instituciones educativas, organismos empresariales y ciudadanos tanto hombres como mujeres se sumarán a la convocatoria ‘Un día sin Nosotras’, la cual consistirá en que el 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer, ninguna mujer acuda al trabajo, escuela, además se invita a que no compren ni paguen nada.

En Cajeme la convocatoria ha causado que varios sectores se pronuncien sobre sus posturas en referencia a este movimiento que rechaza la violencia de género a nivel nacional.

Gobierno Estatal

Claudia Pavlovich, gobernadora del Estado, se pronunció sobre el tema explicando su adición al paro nacional.

Es por ello que como gobernadora, como mujer y como madre de 3 hijas me sumo a la convocatoria de un Paro Nacional de un día sin Mujeres, una convocatoria que nos recuerda que esta lucha es de todas y de todos, es de ayer, de ahora y ni un paso atrás hasta que ni una mujer más sea una mujer menos”, publicó la mandataria.

En donde además exhortó a las mujeres y a cada una de las servidoras públicas del Gobierno que se quieran sumar a la iniciativa, contando con su total respaldo.

Me sumo al Paro Nacional “Un Día Sin Nosotras” #NoMásViolenciaHaciaLasMujeres



La lucha por la igualdad de las mujeres no ha sido corta, ni ha sido fácil, ni ha terminado. Los últimos tiempos nos demuestran que todavía falta mucho, mucho, por recorrer.

Municipios

En Cajeme Sergio Pablo Mariscal Alvarado, manifestó su apoyo y solidaridad a las mujeres que se sumen a esta lucha. Expresó además estar en contra de todo acto de violencia contra ellas y cualquier ser humano.

Este 9 de marzo están convocando a los movimientos "El 9 ninguna se mueve" y "El 9 me mueve, a vestir ese día prendas blancas". Mi solidaridad con las mujeres que se sumen a ambas acciones y que su voz sea escuchada en todos lados. ¡Tienen mi apoyo!

Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, manifestó estar en contra del movimiento.

Nadie debe evadir su responsabilidad. No es momento de pararnos, es momento de redoblar esfuerzos. Todas y todos debemos afrontar esta enorme descomposición social. Yo me uno a seguir luchando todos los días y a trabajar el día 9 con mucho amor por mi ciudad y sus familias” expresó la funcionaria.

Y añadió que es tiempo de que todos deben unirse y formar mejores ciudadanos, tanto padre y madre, líderes sociales y religiosos, autoridades de todos los niveles tienen el deber de fomentar valores de amor y respeto.

El municipio de Rosario, representado por Karina Valenzuela Mendívil, presidenta, se sumó a esta lucha y fue a través de su página oficial de Facebook en donde publicó su postura: “Las funcionarias públicas municipales que deseen sumarse a este paro podrán hacerlo con el total respaldo de la administración”.

3 actividades son las que se realizarán iniciando los días 7, 8 y 9 de marzo

Cámaras empresariales

Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, manifestó que la política en Canacintra “es de cumplimiento a la ley, no al acoso, sí el respeto a las mujeres, no a la violencia física, verbal o sexual, creo que es tiempo que México cambie y asuma su responsabilidad histórica con las mujeres”.

Explicando que la postura oficial es la de apoyar a los derechos de las mujeres, pero queda en cada empleador el justificar las inasistencias y añadió a que de modo personal en los negocios a su cargo se apoyará esta manifestación.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, en voz de su vicepresidente de Comunicación, Mario Villela García, indicó que como organismo no se pueden mantener indiferentes, por lo que Canaco Cajeme apoya esta medida, pero depende de cada patrón el descuento del día.

Existen procesos que no pueden ser detenidos por lo que el ausentismo no sería una opción viable, algunos comercios indican que se laborará de forma regular, pero portando los distintivos morados propios del movimiento”.

Universidades

Gabriel Baldenebro Patrón, rector del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), manifestó que la casa de estudio es un espacio de reflexión ideal para hacer conciencia sobre ese problema, por lo que las actividades el día 9 de marzo se realizarán de forma regular, pero las trabajadoras administrativas, catedráticas y alumnas del plantel contarán con las facilidades para sumarse a esta protesta.

Por su parte Salvador Valle Gámez, rector de la Universidad La Salle, manifestó que aún no existe una postura oficial por parte de la institución, pero de manera personal apoya el movimiento, quedando en consideración de cada catedrático la decisión de proporcionar las facilidades o de modificar el rol de trabajo.

Consejos para participar en el paro

A raíz de la propuesta convocada a un paro nacional femenino #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres a realizarse el lunes 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, Alix Trimmer, economista da a conocer que para evitar ser sancionada por la empresa o institución en la que se labora las mujeres deben avisar al empleador sobre su ausencia y explicar la razón de la falta, realizar con anterioridad el trabajo correspondiente a ese día, pedir a un colega de trabajo las labores que le corresponden a la trabajadora, cubrir las horas no laboradas algún otro día de la semana.

A través de la página de Facebook del Círculo Feminista de Análisis Jurídico se recomendó a aquellas que no puedan parar las labores, pueden tener otras alternativas a manera de protesta pueden portar una prenda distintiva en señal de protesta, determinar con los compañeros de trabajo una hora y lugar para realizar un acto simbólico en apoyo al evento, así como, promover el significado del porqué se realiza el paro nacional de mujeres e informar sobre el tema a quien sea necesario para crear una sociedad más consciente, así como compartir en redes sociales las razones que no les permiten hacer el paro con el hashtag #SiNoParoEsPorque.