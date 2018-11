Son 79 años surtiendo recetas a la región sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Ungüentos, cremas, tónicos, polvos, antisépticos, alcohol de caña y fórmulas específicas para tratar una enfermedad surte desde 1939 la famosa Botica Nueva, lugar tradicional de Ciudad Obregón que ha sido visitado por cientos de miles de cajemenses y de la región.

Todavía recuerda su propietaria, Margarita Guerra Beltrán, el proceso de elaboración de las fórmulas, un conocimiento heredado por su padre y fundador de este emblemático comercio: don José Leovigildo Guerra Aguiluz.

Desde muy chiquita me interesó conocer el trabajo de mi papá, aquí me la llevaba, y él, interesado en continuar con su legado, me enseñó cómo hacer las fórmulas”, comenta doña Magui, quien el año que entra cumplirá 80 años de edad, al igual que La Botica Nueva.