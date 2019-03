“Sonora debe crear políticas públicas que defiendan a la mujer”: María Dolores del Río

Hermosillo, Sonora. - Para la diputada local por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), María Dolores del Río, la política es más que una profesión y entre más capacitado se esté, mejor. Ella, al igual que cientos de mujeres más pertenece al grupo que día a día hacen el cambio en el Estado.

En ese sentido, mostró su lado humano y profesional con TRIBUNA en la que dejo ver su visión a corto y largo plazo y sus planes a futuro dentro del partido MC.



¿Quién es María Dolores del Río?

Soy hermosillense nací aquí, siempre digo que fui una niña feliz, fui la primera hija de mi familia tuve mucha atención y unos padres excelentes, las primeras enseñanzas me las dio mi abuelo, él me enseñó la declamación, la oratoria, por eso me gustaba ir a la escuela, me gustaba leer, no solo por las clases sino por socializar. De niña quería ser escritora, escribí varios libros y posteriormente estudié la carrera de Comunicación pero reconocí que no era lo mío, al descubrir que no tenía la pasión requerida.



¿Te imaginaste entrar a la política?

Si me lo hubieran dicho a los 18 años hubiera dicho que no, mi intención era ser comunicóloga, tuve tu negocio editorial, hice cosas que quería, me casé tuvo hijos y la política fue una decisión personal, el mundo no lo puede cambiar una persona, yo di el paso en una familia que no es política, sino comerciante aunque una tradición en mi casa era que todo se discutía en la mesa, las cosas públicas se hablaban.



¿Cómo llega una mujer a la Alcaldía de Hermosillo?

En el año 2003 cuando fui candidata y gané la presidencia municipal, fue una elección entre mujeres, tuve mucha empatía con las mujeres, la oposición trato de meter en la idea de una dolores conservadora, aunque yo no me considero así, yo soy una mujer de valores y progresista. Cuando estaba en campaña tuvo mucha empatía con los niños y ellos influyen mucho en las familias, también con las mujeres tenía mucha coincidencia, desde los espacios que ha ocupado desde la política y el sector empresarial le gusta trabajar con mujeres, porque entiende como son y no le cuesta dificultad porque son muy comprometidas y responsables, esa campaña la ganó gracias a las mujeres, había quienes decían que las mujeres no votaban por las mujeres y el mayor apoyo lo tuve de ellas.



¿Cómo ha sido la lucha por la equidad de género?

Siempre ha habido una resistencia en la participación de las mujeres, hoy las reglas han cambiado, no han garantizado aun carreras políticas de más mujeres, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para cambiar las leyes sigue existiendo resistencia, es un tema de empoderamiento pensar en función de las mujeres y asumir a donde se llega y tener una agenda en donde se incluyan otros temas ayudará a tener una participación más fuerte de las mujeres en política, hoy sigue siendo difícil a pesar de la paridad y eso hay que tenerlo claro y conservarlo.



¿Qué avance se tiene en el proyecto de ley de violencia en general?

Metimos dos reformas a la Constitución, es decir, modificar el Artículo primero porque se habla de los derechos humanos del hombre, con esta visión de hace años refiriéndose al hombre como humanidad cuando la constitución federal ya cambió y a nivel internacional referirse a los derechos humanos como personas. La segunda es una reforma Constitucional que incluya el Artículo 20 A en el segundo capítulo de la Constitución cuando se habla de los habitantes para incluir la no discriminación y no a la violencia a las mujeres, es decir, vivir en un Estado que quede marcado esto y si está desde la constitución se derivarán políticas públicas, presupuestos, acciones y todo aquello que evite la violencia a las mujeres, aún hay un camino muy largo de las mujeres que recorrer.



¿Cómo ha sido para usted mantenerse y ser mujer fuera del papel político?

Yo hoy veo que en las mujeres jóvenes que hay más claridad de eso, tienen que combinar las cosas, cinco de 10 hombres ya lo entiende, que las responsabilidades son mutuas en mi época eran menos los que entendían eso, tuve la fortuna de tener un compañero que entendió con quien se casaba sin ser difícil las cosas es cansado, a veces no das el tiempo que se necesita para poder lograr las cosas. Un mensaje para las mujeres que no se atreven a dar el paso en lo laboral. Las mujeres que aún no se casan y son jóvenes, tienen derecho a tener su propio proyecto de vida pero hay muchas que tienen un proyecto paralelo, es decir tener familia y un proyecto profesional y se debe de elegir a una pareja que entienda que tienes un proyecto de vida y por otro lado saber combinar las cosas con respeto, quienes ya están casadas o en una relación tienen que negociar su proyecto de vida, las mujeres tenemos derecho.



¿Cómo visualiza el tema de equidad de género en Sonora?

Habrá más mujeres participando, el 50% de las candidaturas es más evidente que las mujeres siguen avanzando, después habrá más carreras de mujeres participando en la política, que realiza actividades, hay quienes dicen que los políticos deberían regresas a sus actividades La política es una profesión, y entre más capacitado estés entonces es el momento que ocupes un espacio y así si vas a saber qué hacer, mujeres que lleven a las presidencias municipales y sepan que hacer, que no sea solo por cumplir la ley.



¿Cómo visualiza a Sonora en 3 años?

Yo veo a Sonora con otros problemas, carreteras en muy mal estado, la carretera Internacional nunca se terminará, yo diría que sí es la columna vertebral habla de nosotros como sonorenses, por aquí pasa la gente que viene de Estados Unidos, de Baja California hacia el sur del país y dices tú

¿Qué pensarás de Sonora cuándo transitan si ellos tienen buenas carreteras?

Ojalá que la gobernadora reciba los recursos y se puedan dividir los recursos federales y asignar correctamente que le toca hacer a la Federación y al Estado, se debe de apoyar más al tema del turismo. En ese sentido, con la esperanza que le vaya bien siempre voy apostar a la autoridad para que le vaya bien porque así nos irá bien a todos y mayor seguridad, o espero poder tomar una decisión muy firme para que al final de año pero sobre todo en MC logre crecer y sobrevivir porque en estas elecciones creció el partido, tuvimos más votos en los municipios y convertirnos en una formula esperanzadora.