Sonora hace historia y por primera vez tiene a una fiscal mujer

Hermosillo, Sonora.- Después de 41 días sin fiscal, varias muertes e incidencias delictivas que van en recta creciente, el Congreso del Estado ha elegido a Claudia Indira Contreras Córdova, con 23 votos a favor y 10 en contra de los 33 diputados a través del voto nominal para que sea quien represente a la Ley y orden del Estado.

La gobernadora toma protesta | Cortesía

Especulaciones, claroscuros, incertidumbre, todo un proceso que lleva al pueblo sonorense a preguntarse ¿es ella realmente la indicada que podrá con el ‘paquete’? .

¿A qué se enfrenta?

Sonora está catalogado como el peor cuarto Estado en el índice de Derecho de México 2018 pues de una calificación de 0 a 1, logró un puntaje general de 0.36 según el estudio de World Justice Proyect (WJP).

El mismo arroja que, en el tema de límites al poder gubernamental, el Estado de Sonora alcanzó un puntaje de 0.40, en el que se analizó el contrapeso eficaz de los poderes Legislativo y Judicial, así como el de los organismos de control.

El factor orden y seguridad fue el segundo peor calificado con 0.28, pues en ausencia de homicidios y crimen se alcanzó un promedio de 0.17 en ambos temas, mientras que la percepción de seguridad llegó a 0.50. Ya que la violencia se ha incrementado en la entidad, sobre todo en los municipios de Guaymas, Cajeme, y Hermosillo.

Con más de 741 homicidios dolosos entre enero y octubre de 2018 más los 10 que lleva el mes de noviembre: Contreras Córdova se encuentra con un Estado que está en crisis de seguridad, una entidad que rompe récord en corrupción y que rebasa los límites de impunidad.

Documentos como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Justicia Penal, INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, Semáforo Delictivo por mencionar algunos comprueban y confirman que Sonora se encuentra en los índices más altos de violencia e inseguridad como no se había visto.

Además y por si fuera poco, la región no solo tiene primeros lugares en homicidios, sino también de casos sin resolver, feminicidios, fosas clandestinas, desaparecidos, corrupción interna dentro de la misma Fiscalía General de Justica, un nuevo código penal deficiente y una guerra contra el narco que parece nunca terminar.

Tan así que la gobernadora Claudia Pavlovich tuvo que pedir ayuda a la federación el pasado 8 de octubre después de que renunciaran el 5 de octubre Rodolfo Montes de Oca, exfiscal general y Adolfo García Morales secretario de Seguridad Pública, esto luego del asesinato de cinco policías en Guaymas.

¿Qué propone?

Un nuevo modelo de Fiscalía General de Justicia que se encamine a la consolidación del Sistema Acusatorio y Oral en Sonora, fue una de las propuesta de Claudia Indira Contreras Córdova.

Después de salir de la toma de protesta Claudia Indira afirmó que uno de reto es consolidar el nuevo sistema de justicia penal “transitar la Fiscalía General de Justica hacia un nuevo modelo, por supuesto que también atender la situación de violencia que impera en el alza que hemos estado presentando de homicidio en los municipios en el sur del Estado, acabo de tomar protesta de que voy a cumplir y hacer cumplir las leyes”.

Una elección de duda

En un principio eran 40 perfiles, después de ser enviados como dicta la Ley al consejo ciudadano quedaron 34 perfiles que analizaría el Congreso de esos se tendría que elegir un mínimo para enviarse al poder ejecutivo, cosa que no fue así y se enviarón los 34 a la gobernadora y ella eligió el pasado 7 de noviembre a los tres finalistas que después de comparecer ante la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, hoy en el pleno se decidió que con un voto más de los que pide la Ley Contreras Córdova era la nueva fiscal.

A este hecho las bancadas del PAN, PRI, MC, PES, PT, VERDE votaron a favor excepto la bancada de Morena quienes votaron diferido de la siguiente manera: Gricelda Lorena Soto Almada, Rosa María Mancha Ornelas, Luis Armando Colosio Muñoz y en contra Miroslava Luján, Miguel A. Chaira, María Gaytán, Marcia Camarena, Diana Platt, Héctor Castelo, Martín Matrecitos, Ernestina Castro, Yumiko Palomarez Norberto Ortega.

El diputado de Morena Héctor Raúl Castelo Montaño destacó que los diputados tuvieron la oportunidad de votar de manera particular por el perfil que, desde su punto de vista, cuenta con los elementos necesarios para trabajar en beneficio de los sonorenses.

Voté en contra del proceso más que de la terna, soy parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el proceso no es transparente, prueba de ello es que hay una impugnación en la cual se concedió un amparo a una persona que estaba en la lista de personas no seleccionadas”, declaró.

En su comparecencia Claudia Indira fue tacha por los diputados de dejar pendientes cuando estaba en el cargo de vicefiscal, además se le señaló que los números que presentó no eran del todo ciertos pues en su gestión a cargo del rubro de los feminicidios las estadísticas no concuerdan, además se le cuestionó por qué no activar una alerta de género cuando ella estaba a cargo cuando era necesario activarla. Además, en dos ocasiones aparecieron mensajes del crimen organizado en el que la acusan de estar relacionada de manera directa con ellos.

¿Lo que Sonora necesita?

Se vive una crisis de seguridad interna, la nueva fiscal sin duda se encuentra con grandes retos que deben ser atendidos y los ciudadanos reclaman un ambiente de seguridad y a la vez que se haga justicia, solo el tiempo pondrá en tela de juicio si la decisión del congreso y de la misma Claudia Pavlovich fue la mejor para este Sonora.