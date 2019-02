Sonora se coloca en segundo lugar en transparencia

Hermosillo, Sonora.- Después de largos años donde el Estado se había colocaba con los más bajos índices de rendición de cuentas, David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoria Superior de la Federación, manifestó que la región sonorense tiene todos sus semáforos en verde lo que implica que las finanzas son completamente sanas.

Los frutos del trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich, en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, son notables pues de acuerdo a los informes de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno logró llegar a los primeros lugares en la implementación del presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, como producto de las buenas prácticas en el manejo de los recursos.

Asimismo, dijo que, nos encontramos en el primer lugar con la mejor ejecución en los entes públicos en la implementación de la contabilidad gubernamental, dentro de las acciones conjuntas entre Estado y municipios, según los resultados de la cuenta pública 2017.

Ante esto, la mandataria del Estado señaló que busca que su administración no obtenga observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, con el fin de evitar de esta manera algún acto de corrupción de cualquier funcionario, y no solo por la cuestión del desvió de recursos, sino también por la omisión de algunas responsabilidades que tengan sus titulares Estatales.

Dentro de los trabajos de la gestión de la gobernadora, para continuar su lucha en contra de los malos Gobiernos, ejecutó un pacto con los 72 alcaldes de la entidad para que juntos pusieran en alto el nombre y que continúen como ejemplo a nivel nacional.

Por ello, realizaron la firma del acuerdo de la Coordinación de Transparencia y Combate a la Corrupción entre Estado y Municipios, y en ese sentido, el acuerdo de trabajo entre los diversos órganos de Gobierno, establece las acciones que se deberán seguir en cada ámbito de responsabilidad.

Esto con el fin de garantizar la claridad como legalidad en el ejercicio del recurso público, y lograr una contienda digna a las acciones que configuran situaciones de corrupción, además la titular Estatal, destacó la importancia de las medidas para prevenir y atacar este tema que daño tanto a la entidad.

La gente está cansada de gobiernos y funcionarios corruptos, ya que la corrupción siempre se los he repetido no es solamente no robar, es ser omisos al ser servicio público, es no atender a la gente como se lo merece, es pasar los días y las horas sin dar lo mejor de ti, eso también es corrupción”, finalizó.