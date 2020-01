Sonora tiene el año más violento de su historia; el 2019 supera el récord de homicidios

Ciudad de México.- El 2019 fue el año más violento en la historia para Sonora, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) en donde se señala un incremento de 58.22 por ciento en la cifra de homicidios dolosos en comparación de 2019 con 2018.

De acuerdo a las cifras del Sesnsp, en el estado se registraron 1356 víctimas de homicidios dolosos de enero a diciembre de 2019, superando la cifra del año anterior en el que se presentaron 857 asesinatos de personas.

Récord de homicidios

Sonora se posiciona como uno de los 10 estados con más homicidios dolosos en el país, superado solamente por Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México.

En el mes de diciembre, la entidad sonorense se posicionó como una de las más violentas. El homicidio doloso subió 70.3 por ciento en diciembre de 2019 frente a diciembre de 2018 (y comparado con un -0.2% a nivel nacional).



Además, la incidencia delictiva se disparó 66.1 por ciento en diciembre de 2019 frente a diciembre de 2018 (y comparado con un +3.7% a nivel nacional).

Las autoridades han sido señaladas por los pocos resultados en materia de seguridad

Mario A. Campa, economista sonorense comenta que:

Los ciudadanos demandamos que la gobernadora explique cuál será el cambio de estrategia que acaba de anunciar para hacer frente a la crisis de violencia que azota Sonora. Sin claridad, sin diálogo y sin coordinación con el Gobierno Federal difícilmente retornará a nuestra entidad la paz perdida".

Realidad

Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Ciudadano Sonora señaló que "el homicidio doloso sigue siendo el reto en 2020 en el estado, obviamente que en el país no es la excepción, sobre todo en los delitos con violencia, por ejemplo, en Cajeme, hablaba el alcalde que eran delitos federales, que el crimen, pero lo dicen muchas veces para lavarse las manos".

El dirigente recalcó que los delitos que se señalan en las estadísticas de la Sesnsp son crímenes comunes como robo a casa-habitación, a vehículos y otros delitos patrimoniales con violencia, los cuales tuvieron un aumento.

Hoyos Díaz también hizo hincapié en que hay otros problemas que requieren atención debido a que no se tiene un registro como las agresiones armadas, las cuales se han vuelto muy constantes al igual que los 'levantones', pero no hay cifras sobre esto ya que las familias no acuden a denunciar a una instancia, pero si lo hacen en redes sociales.

Todo ese fenómeno que se está dando alrededor del homicidio doloso, la violencia generada por armas de fuego respecto a los asaltos, a las privaciones ilegales, todo ese caldo de cultivo que se está haciendo, pues sigue siendo el primer tema y prioridad que deben tener las tres instancias de Gobierno, el tema de la inseguridad y la violencia que no vemos al menos pues en el cierre de año y en este principio de año no vemos una mejoría, yo creo que se debería replantear la estrategia para poder contrarrestar el problema que se presentó en 2019", fue lo que comentó el director del organismo.

A nivel nacional también se superaron las cifras

En el primer año del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a cargo, el homicidio doloso en México creció 2.5 por ciento, al pasar de 33 mil 743 víctimas en 2018 a 34 mil 582 en 2019, con lo que este último año fue el más violento en la historia moderna de México según los datos de la Sesnsp.

Mayo se destacó como el mes en el que se registró el pico más alto de delitos registrados, con un total de 180 mil 458 crímenes.

En junio de 2019 se dio la mayor cantidad de homicidios dolosos en nuestro país, con un total de 2 mil 993 casos; en contraste, en abril se registró la cifra más baja, con 2 mil 371.

En este último reporte, en donde ya se contabiliza diciembre, en México se cometieron 34 mil 582 homicidios dolosos, además se contabilizaron mil 006 víctimas de feminicidio.

Los asesinatos, como nunca

De 2015, cuando se implementó la nueva metodología, a la fecha, los homicidios dolosos han aumentado en un 93 por ciento. En aquel año se reportaron 17 mil 886 víctimas.



Cada año han ido escalando: en 2016 se contabilizaron 22 mil 545, para 2017, 28 mil 871; mientras que para 2018 fueron 33 mil 743.

En el rubro de feminicidios también hubo un alza. En 2019 se contabilizaron mil 006 víctimas. En estos últimos cinco años, este delito se ha incrementado 136 por ciento.

En el reporte del Sesnsp se destaca el repunte de 9.5 por ciento en la incidencia de feminicidios a nivel nacional.

Durante 2015 se reportaron 426 víctimas, para 2016 fueron 642, en 2017 se contabilizaron 765, mientras que en 2018 fueron 912.