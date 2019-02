Sonorenses en el mundo: Norberto Obeso escribiendo historia

Hermosillo, Sonora.- Norberto Obeso con tan solo 24 años de edad, ha formado parte de las filas de Mineros de Cananea , Blue Jays en las Ligas Menores de Béisbol, MiLB, y en la temporada pasada se apoderó por completo del jardín izquierdo hasta que se convirtió en el nuevo titular de los Naranjeros de Hermosillo. Conoce la historia de esfuerzo, dedicación y éxito del sonorense.

Primero que nada, ¿porqué te apodan ‘el chamaquito’?

Es una historia de los tres jugadores que estábamos al principio del line up, sabíamos que éramos una parte clave de la defensiva naranjera, intentamos echarnos al equipo al hombro. Entonces comenzamos a ponernos apodos, ahí también nace “el tipo” (Jason Atondo), el “chamaquito” el que todos quieren ser, el que es bueno y en ocasiones se porta con una gran experiencia y “el hombre” (Francisco Peguero) quien viene en cualquier situación y la arregla.

¿Hace cuánto tiempo te diste cuenta que tu profesión sería dedicarte al béisbol?

Fue como a los 12 años, que me di cuenta que el béisbol no era solo un pasatiempo, sino que se convirtió en mi estilo de vida, siempre buscaba ser el mejor, esa hambre me ayudo a darme cuenta que era lo que quería.

¿Es difícil el camino de está profesión?

Es muy complicado porque te pone a prueba constantemente como persona, jugador, hijo, hermano, novio, desde el punto que lo veas siempre será duro que todo es a distancia, te pierdes nacimientos, fiestas hasta fallecimientos.

Sin embargo, cuando por fin logras sobresalir con los mejores del mundo es la mejor recompensa de todos sus sacrificios.

"No pudo estar siempre arriba, solo pido fuerzas para levantarme", Norberto Obeso

Tu señalas, lo espinazo que es el camino hacia lo profesional, ¿cómo sobrellevarlo en tu vida personal, el sacrificar inclusive familia por un sueño?

La parte familiar es lo más difícil, me he puesto a pensar en el tiempo que he perdido con todos, en especial con mi sobrina, cuando me fui ella apenas comenzaba a gatear, regreso ya está corriendo, ese tipo acciones que parecen sencillas, son lapsos que hacen todo más complicado.

Para ti dentro del ámbito deportivo, ¿qué ha resultado más complicado conseguir?

Dar el primer paso, conseguir un equipo que confié en ti, que te de la oportunidad, cuando tu estas esperando una oportunidad y ver que nadie voltea hacia ti, es lo más duro.

Aunque tus seres queridos traten de empujarte, tu te esfuerces, existen cosas que no están dentro ni puedes controlar y es el que te vean.

¿Cómo lograste ser visto por Blue Jays, e ingresar en sus filas de la MiLB?

Estaba en la academia del profesor Adrián González en San Diego, durante 3 años aproximadamente, ellos me ayudaron aumentar mi nivel, comienzo a jugar profesional en la Liga Norte de Sonora con Cananea, aunque no era el mejor nivel profesional, termine en la lista de los seleccionados para el juego de estrellas.

Con 17 años, había logrado mi primer juego profesional, cuando termina la temporada, llega el scout de Toronto que en realidad iba a ver al pitcher contrario, pero dio la casualidad que a mi me fue muy bien.

Terminando la temporada, justamente en playoffs acabándose el juego me entrega la oferta para pertenecer a la organización de grandes ligas.

Blue Jays se adueño del gran poder del guante y bat de Obeso

Tu mismo lo haz dicho con tan solo 17 años diste un brinco sorprendente al terreno profesional, ¿que significo esto para ti?

Fue un salto enorme, es demasiada la presión que se maneja era solo un chico de preparatoria, no estaba preparado para una presión así.

Y era una presión que me ponía yo mismo, la de la gente no importa, la que te pones tu solo es la que en verdad se siente y se convierte en nervio, el cual aún siento en ocasiones cuando estoy en el terreno de juego con Naranjeros.

¿Que significo para ti ser el MVP en la liga de LiMB en Blue Jays?

Fue un alago, un gran logro que no me esperaba que en mi primera temporada en el 2015 con Toronto, sucediera algo así, pisar el estadio de grandes ligas y que me dijeran que era el mejor, frente a mucha gente es algo que casi te dan ganas de llorar, y te hace pensar.. ¿ lo estoy logrando o lo logre?

"Mejores cosas están por venir", Obeso

¿Te imaginaste alguna vez lograrlo?

Si tenia el ideal de estar ahí, es algo que siempre esta en mi mente, pero no me quiero perder en sueños, sino en hechos.

¿Qué momento en el terreno de juego ha marcado más tu vida?

Creo que la primera vez que metí un ‘home run’ con Naranjeros contra Culiacán en el Estadio Sonora, era mi primer turno al bat en el recinto naranja, es el momento que más me ha marcado, era una situación que había soñado toda mi vida.

Traer el uniforme puesto, plantarte en el terreno, mirar fijamente a la pelota, darle, voltear al cielo y ver que la pelota se va, se va y se fue, miras que la afición celebra, tu familia esta ahí gritando mientras tu recorres cada una de las bases, fue la mejor experiencia que he vivido.

Y dime Barranquillas 2018, ¿qué te recuerda?

Historia. Fuimos un verdadero equipo que lucho, sin recursos, ayuda, tampoco, uniformes, entrenamientos de primera como los demás, con situaciones de que no teníamos donde dormir o de que íbamos a comer, aún así fuimos a dar pelea por el primer lugar.

En el mundial de la sub-23, Obeso, fue seleccionado como el jardinero izquierdo del equipo ideal

¿Pidieron ayuda para financiamiento?

Si, pero sus respuestas eran de que no sabíamos si íbamos a ganar, entonces que no exigiéramos cosas, a pesar de que nosotros teníamos hambre de ganar, pero nadie creía en nosotros, aseguraban que lo más que podríamos ganar en la Liga Mundial de Béisbol sería un tercer lugar.

Hasta que vieron que estábamos en la final, jugando contra Japón el primer lugar en el mundo, todas las instancias encargadas del deporte voltearon a vernos y otorgándonos su apoyo, con la finalidad de que ganáramos.

¿Qué pensaron en ese momento, cuando se dan cuanta que solo así voltearon a verlos?

Fue cuando decidimos concentrarnos en lo nuestro, olvidarnos de problemas financieros, y acordamos en jugar a nombre de la familia, por nuestra gente que si creyó en nosotros desde un inicio y también por aquello que ni sabían lo que estábamos haciendo, y fue así que nos unimos más como equipo en contra de la primer potencia, invictos por seis años y la gente estaba con ellos, estaban con Japón.

Fuiste parte de un equipo que marco la historia de México en el béisbol a nivel mundial, ¿que significó para ustedes ser parte de ello?

Fue como formar parte de una película, hasta con su drama de que días antes no estábamos todos para ir al mundial, y el equipo contrario tenía meses entrenando, ahí mismo nos poníamos de acuerdo en que hacer, solo nos asegurábamos que tuviéramos el mismo enfoque.

"Disfrutar es el camino al éxito es el secreto", Norberto Obeso

¿Cómo tan así?

Si, en el transcurso que estábamos jugando en Colombia los primeros juegos, eran como que apenas nos estábamos poniendo en el mismo camino, por eso íbamos perdiendo, hasta que dijimos que nos teníamos que poner las pilas, y si algo voy a reconocer es que fuimos un equipo muy guerrero.

¿Se imaginaron que lo lograrían, en base a lo que se encontraban viviendo?

La verdad, es que personalmente nunca me imagine brincando en un mundial con la camisa de México, gritando y siendo campeón del mundo, pero menos ganarle a la gran potencia que es Japón.

Norberto, a tu corta edad haz logrado lo que muchos desean, ¿hasta dónde quieres llegar?

Grandes Ligas sin dudarlo, hacer que mi nombre se quede marcado en la historia que todo mundo lo conozca.

¿Cuál es tu consejo para los deportistas que tiene el sueño de convertirse el beisbolistas profesionales?

Primero es darles una palmadita de buena suerte, me gusta desear éxito porque la suerte es para mediocres, así que les diría que trabajen duro y se preparen porque este deporte los pone a prueba en tantos ángulos que ni se imaginan.