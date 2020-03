¡Sorpresa en TV Azteca! Integrante de 'Enamorándonos' revela que estuvo a punto de morir

Ciudad de México.- En una emisión de Enamorándonos, el amoroso Roberto Blas, mejor conocido como 'Rob', confesó que en múltiples ocasiones ha tenido encuentros cercanos con la muerte.

'Rob', quien se acaba de integrar al programa de TV Azteca por decisión del público, compartió su historia de vida con la audiencia y mostró las cicatrices que le dejó un accidente que sufrió.

Nací muerto, he visitado a San Pedro y me regresa. Yo iba a nacer en mayo o abril y era el cumpleaños de mi hermano. Iban mi mamá y mi abuela en un camión y sufren un accidente”.

La llevan de emergencia al hospital y le dicen que me tienen que sacar, y yo tenía apenas seis meses y medio. Si no me sacaban, me moría. Me tuvieron mes y medio en una incubadora", dijo Roberto.