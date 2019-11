'Star Wars Episodio IX': Revelan nuevas imágenes de la película a pocas semanas de su estreno

Estados Unidos.- Falta muy poco para el estreno de la cinta que terminará la nueva trilogía de Star Wars, y por esta razón, una revista estadounidense, lanzó unas cuantas fotografías de lo que aparecerá en el film.

Star Wars: The Rise of Skywalker, sera la tercera película y terminará con la trilogía que se empezó en 2015 con The Force Awakens y posteriormente The Last Jedi.

La revista Entertainment Weekly, publicó unas cuantas imágenes de manera exclusiva para calmar las ancias de los fans de la franquicia, a pesar de que no a muchos les haya gustado esta nueva trilogía.