'Storm Area 51', el evento que planea invadir las instalaciones militares podría convertirse en una masacre; muchas personas han sido arrestadas

Nevada, Estados Unidos.- Innumerables teorías conspirativas acerca del Área 51 sobre visitantes alienigenas y el choque en Roswell de 1947, los hombres de negro, armamento que podría causar un holocausto de proporciones bíblicas, viajes espacio temporales, esas y más, han sido caso de debate para los conspiranóicos desde haces décadas atrás.

Pero al día de hoy, la base que se encuentra situada en el desierto de Nevada, ha vuelto a ponerse en el radar de todos, después de que un joven llamado Matthew Roberts, creó un evento en la red social de Mark Zuckerberg, el cual tenía por nombre 'Storm Area 51, They Can´t Stop All of Us', cuya finalidad era invadir el cuartel militar en busca de la verdad que ocultan dentro de esas instalaciones.

Al día de hoy, ese evento ha sido eliminado y cancelado definitivamente, después de que el organizador dio la cara en un video, donde explica que todo había sido una broma.

Pero sin importar que eso haya pasado, muchas personas siguen interesadas en asistir e invadir el Area 51.

Voy al Área 51 porque nuestros dólares de impuestos financian esta instalación y después de 70 años de ocultar la tecnología extraterrestre al mundo, tenemos derecho a verla”, escribió en un mensaje de Facebook un inversor inmobiliario de Ohio.

Dos hombres, un youtuber y su amigo, ambos originarios de Holanda, ya fueron arrestados dentro de una zona restringida cerca de la base. Acusados de allanamiento el martes, Ties Granzier, de 20 años y Govert Sweep, de 21, le dijeron a la policía que querían ver las instalaciones.

Hay que recordar que el Área 51 es una base militar y ellos tienen como orden directa protegerla a cualquier costo y quien se atreva a ingresar poner un pie dentro, será eliminado.