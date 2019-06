TRIBUNA SONORA lanza una portada vacía y plantea el tema: ¿Qué hacemos con la inseguridad?

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Gobiernos sugieren que los temas policiacos no sean portadas en los periódicos, los empresarios no quieren noticias de homicidios porque ahuyentan las inversiones, los políticos usan la seguridad como trampolín para sus candidaturas y luego se olvidan y del narco no se puede hablar porque mueren periodistas; mientras tanto los hechos delictivos crecen como la espuma e intentamos como sociedad tapar el sol con un dedo.

Los medios de comunicación no generan la violencia, esta está incrustada en la vida de los sonorenses… la portada blanca no es para alarmar a nadie solo para llamar la atención y plantear el tema: ¿qué hacemos con la inseguridad?

En días recientes, dos descuartizados fueron arrojados en la calle Guerrero en Obregón, un contralor funcionario del Ayuntamiento es acribillado en plena luz pública en Guaymas, un cuerpo decapitado se encontró en la carretera a la salida de Navojoa. También la violencia azota Aguaprieta, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Bácum, Nogales todos los días, a todas horas, en todos los lugares y en cada rincón de Sonora.

Un estado que era seguro



Ni el Gobierno, ni los empresarios, ni los políticos, ni la sociedad y mucho menos el narco quiere que se hable de la violencia. Pero de cierta forma, todos están implicados en ella. Aunque los índices, sí en efecto hayan bajado en número, el terror y la percepción de inseguridad es un plato frío que se comen los sonorenses todos los días, entonces ¿qué hacemos con la violencia?

La portada blanca de Tribuna del Yaqui. Posted by Rafael Hernández on Friday, June 21, 2019

Aunque en teoría, las cifras de violencia hayan bajado a comparación de septiembre pasado cuando se tenía 243 muertos solo en Obregón, hasta el mes de junio de este año son 157 muertos en el municipio a lo que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, afirmó en primera instancia que la seguridad había mejorado ,días después en Hermosillo afirmó que la tarea de una ciudad segura no solo era responsabilidad del municipio sino del estado y que al menos se requieren 100 millones de pesos para mejorar el tema.

��������������������#Respect

- @TribunaSonora publica sus principales portadas en blanco

- En sus páginas principales solo incluye un breve texto que se titula Diálogo

- Y en páginas centrales -a doble plana- expone la violencia que arrecia en el sur de la entidadhttps://t.co/XMKjG4vILF pic.twitter.com/JJPr3byOmM — Milton Martínez (@Milton_Matz) June 21, 2019

El Puerto, un cementerio



De lo que todos están seguros es que nadie está seguro en Guaymas. Ni siquiera los polícias, ni los funcionarios. En plena luz Daniel René Morales Pardini, contralor municipal perdió la vida acribillado en una de las calles más transitadas de la ciudad, los niños lo vieron, sus mamás los oyeron gritar, los polícias ya lo sabían, el Gobierno no puede ocultarlo.



Él pasa a la lista junto a los 5 polícias que asesinaron también en plena luz del día. Hasta el momento, Guaymas y Empalme llevan 36 asesinatos en lo que va del año. Mientras la alcaldesa ni siquiera quiso dar la cara, le exigen que renuncie pero las puertas del palacio fueron cerradas... y de los levantados y desaparecidos ni hablamos.

Hoy TRIBUNA sale en blanco, si no quieren que hablemos de violencia....¿de qué hablamos? Feliz de poder hacer este tipo de trabajos periodísticos pic.twitter.com/9yHC6UdDJB — Alejandra Avalos (@alejandraaaval2) June 21, 2019

El Mayo, en silencio



En Navojoa las cosas son diferentes allí no pasa nada o eso hacen creer y cuando pasa ya todos saben quien fue pero no dicen nada, ni las autoridades ni los ciudadanos. La familia ya lo controla y se encarga de todo allí no hay nada más que decir se termina y empieza.

Si el gobierno, los empresarios, la sociedad y políticos no quieren que hablen de violencia... Entonces, ¿de qué hablamos? @TribunaSonora #ValorParaTomarDecisiones https://t.co/Wh4uL4q2qX — Valor Noticias (@DiarioValorMx) June 21, 2019

¿De qué hablamos?



Cuando se habla de la violencia, los robos, los secuestros, los asesinatos y demás los primeros en saltar son los empresarios replican que la inversión se irá, pero en sus mesas de conversación la violencia es el principal tema no paran de hablar de ella. Señores, Sonora no es seguro.

Los ciudadanos han perdido la sensibilidad, graban a los muertos a los heridos y los suben a sus redes sociales, la impresión pasó a ser un sentimiento que no conocen y cuando tienen oportunidad de unirse al bajo mundo o trabajar dignamente escogen la más fácil. Sonorenses, el cambio empieza desde uno mismo. El tercero es el Gobierno, afirmando que no se sea tan alarmista, pero esta es la realidad.

Y luego los políticos llegan con la promesa de que van a terminarlo en campañas todo es igual pero hasta el momento ni el presidente López Obrador, ni el secretario de Seguridad Alfonso Durazo han podido hacer nada y la bendita Guardia Nacional no tiene para cuando llegar.

¿Qué solución le damos?



En el centro de las calles concurridas de Sonora a plena luz del día, donde los sicarios se bajan cortando cartuchos de sus autos y asesinan y mientras la Polícia llega los ciudadanos aprovechan para subirlos a sus redes sociales, nada es seguro.



Donde ni Pavlovich, ni Mariscal, ni Sara, ni Rosario, ni Alfonso, ni la sociedad, políticos, empresarios ni nadie hace nada y todos piden callar, pero... ¿entonces de qué hablamos? ¿qué hacemos con la inseguridad?