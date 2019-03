'Tavito', sonorense que lleva ayuda a la Sierra Tarahumara desde hace 26 años

Ciudad Obregón, Sonora.- “¡Qué mejor oportunidad que poder hacer algo por los demás como una forma de agradecimiento por todo lo mucho que Dios me ha dado!”, expresa Octavio Caro Rojas, un misionero de 43 años de edad que ya va por su viaje 26 en la Sierra Tarahumara.

‘Tavito’, como sus familiares y amigos lo llaman, señala que de eso se tratan las misiones en las más de 40 comunidades serranas de Chihuahua: trabajar por Cristo ofreciendo ayuda a las personas de escasos recursos durante los días de Semana Santa.

Su historia

Hijo de Petra Rojas Valencia y de Jesús Caro, ‘Tavito’ nació en una fecha muy especial: el 14 de febrero de 1976 en Ciudad Obregón, Sonora. Su padre falleció cuando él apenas contaba con siete años de edad.

Antes de las misiones en la Sierra Tarahumara, ‘Tavito’ ya había vivido un retiro católico con el grupo Frenesí a los 15 años, por lo que ya había tenido un acercamiento con Dios. A inicios de los 90, él veía cómo otros jóvenes se organizaban para llevar ayuda a las comunidades serranas y se moría de ganas de ir, pero por la edad no podía registrarse en las misiones.

Casi a punto de tener los 18 años Octavio tuvo la oportunidad de ir a su primer viaje, y el primer pueblo que visitó era Huicochi, ubicado muy cerca de la línea que divide a Chihuahua del Estado de Sonora.

Me tocó vivir experiencias muy bonitas en ese lugar. Antes no había lo que hay ahora. Existía una pobreza más marcada y todo era más rústico. Ahora algunos hogares cuentan con energía gracias a las celdas solares y también líneas telefónicas”, comenta.

Entonces, agrega, la gran mayoría de las personas eran de edad avanzada, los matrimonios no tenían una gran solvencia económica, había trabajo en la sierra solo para unas cuantas personas y apenas sobrevivían.



‘Tavito’ comenta que cada vez que acuden a las comunidades serranas de Chihuahua, los habitantes los respetan mucho, nadie se mete con ellos.



Octavio se autodenomina como una persona diferente a los demás y comenta que muchas veces se ha sentido discriminado en muchos ámbitos sociales y en gran parte de su vida.

Incluso cuando entré a este movimiento se me hizo difícil, pero he aprendido a vivir así, a ser tolerante con la gente que me juzga por mi apariencia. Lo bueno de pertenecer a las misiones es que la gente me ha llegado a conocer y doy gracias a Dios por tener ahora más amigos”, expresa.