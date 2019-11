"Te crees la muy muy": Chiquis Rivera añade más polémica al enviar nueva indirecta a Frida Sofía

Ciudad de México.- Aunque había pedido que no se le preguntara más del tema, Chiquis Rivera volvió a pronunciarse respecto al pleito que mantuvo con la polémica cantante, Frida Sofía.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera compartió una serie de mensajes en las que retoma su problemática con Frida, la cual empezó debido a que la modelo desconocía quién es Lupe Esparza, vocalista de la agrupación Bronco.

Los dilemas en los que me he metido desafortunadamente son por defender a otra gente. Simplemente porque no me gustan las injusticias, y porque soy una persona muy sincera y transparente", dice parte del mensaje.