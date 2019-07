“Te tengo”: Las últimas palabras de papá que murió tras salvar a sus hijas de ahogarse

Florida, EU.- La tragedia embarga a una familia residente de Tennessee luego de que la impetuosidad del mar le arrebatara la vida a uno de sus miembros.

Lo que buscaban que fuera una alegre visita a las playas de Florida terminó en uno de los días más amargos para los Pepperman, ya que el padre de familia Fred Pepperman falleció al ser atrapado por la marea justo después de que rescatara a tres de sus hijas de ahogarse.

Según describe Daily Mail, el domingo 14 de julio Fred, su esposa Julie, sus hijas y otros familiares visitaron las áreas de Seacrest y Miramar para pasar un día en la playa, esto como parte de unas vacaciones que apenas comenzaban, ya que la familia había arribado a un resort apenas el sábado 13 de julio.

De pronto, la joven de 16 años Grace, una de las hijas del matrimonio, quedó atrapada en la corriente, por lo que sus hermanas mayores Olivia y Kathryn, su padre Fred y otros familiares fueron a su auxilio.

Sin embargo, Olivia y Kathryn también fueron arrastradas por la marea y requirieron ser rescatadas.

Fred nadó rápidamente para salvar a sus hijas y ayudarlas a alcanzar una tabla que un familiar le había dado para que pudieran dirigirse a la orilla de la playa.

El valiente padre logró poner a salvo a sus hijas, sin embargo, perdió el conocimiento y no pudo salir del agua sino hasta que personas que vieron lo ocurrido lo ayudaron a llegar a la orilla y le practicaron reanimación cardiorrespiratoria. Lamentablemente, Fred fue declarado muerto luego de haber sido trasladado a un hospital local.

Julie describió a Daily Mail cómo su esposo buscó a toda costa salvar a sus hijas antes de ser atrapado por la marea, quien logró primero poner a salvo a Grace, luego a Kathryn y Olivia.

Asimismo, la cuñada de Fred indicó en un post de Facebook que las últimas palabras del hombre fueron “te tengo”, luego de su hija Kathryn le exclamara “papá, ayúdame”.

De acuerdo con los reportes, el trágico accidente ocurrió durante el fin de semana en el que se había prohibido a las personas entrara a la playa debido a que la tormenta tropical Barry se había movido hacia Luisiana.

Según se describe, el South Walton Fire District había dispuesto dos banderas rojas para alertar a los ciudadanos que la playa estaba cerrada y que no debían ingresar en las aguas, sin embargo, Julie asegura que ellos y otras personas que estaban en la playa privada donde ocurrió la tragedia no vieron ningún señalamiento.

No había ningún señalamiento ni nada. Habían olas pero no se puede ver una marea. Habían otras personas en la playa y dentro del agua… Fred no estaba en el agua, y no sabíamos que la playa estaba cerrada, no había banderas”, aseguró Julie.