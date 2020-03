"Te vamos a levantar": Así amenazó un exalcalde a la periodista María Elena Ferral, muerta ayer

Papantla, Veracruz.- La noche de este lunes, la periodista María Elena Ferral falleció, horas después de que fue atacada a balazos en el centro de Papantla, Veracruz.

De acuerdo a Proceso, Basilio Camerino Picazo Pérez, exdiputado del PRI por el distrito de Papantla y exalcalde de Coyutla, amenazó de muerte a la reportera, a quien textualmente dijo en un restaurante:

Te vamos a levantar, ya me tienes hasta la madre, te voy a desaparecer y no van a saber más de ti".

La periodista, con más de dos décadas en el ejercicio periodístico, presentó la denuncia penal respectiva ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, porque, confesó, temer por su integridad física y la de su familia:

Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años".