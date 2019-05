"Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”: Entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro es recuperada

Miami, Florida.- La censura del todavía presidente, y dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha sido nuevamente puesta sobre la mesa.

No hay un minuto libre de tensión en la entrevista con Nicolás Maduro realizada por el periodista Jorge Ramos en febrero pasado, la cual el régimen de Venezuela logró vetar hasta hoy.

Este jueves Univision Noticias obtuvo el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el líder del chavismo, antes de que Maduro diera la orden de detener la entrevista, confiscar el material grabado y deportar de Venezuela a Ramos y al equipo de periodistas que lo acompañaban.

La reunión incia con un diálogo de Ramos:

Maduro contesta la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana:

Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.