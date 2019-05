'Tenchita', una ejemplo de tenacidad y orgullo para los navojoenses

Navojoa, Sonora.- A los 12 años Hortensia Yocupicio Sombra abandonó los estudios y se vio obligada a comenzó su larga jornada laboral, sin embargo, a sus 64 años se ha convertido en una figura icónica en las escalinatas del Palacio Municipal de esta ciudad.

Lleva más de 20 años ofreciendo sus dulces, helados y churritos, y en cada cambio de gobierno es la única que ha ‘repetido’ de puesto. Ha visto pasar ocho administraciones, pero tal y como desde el primer día: Se sigue levantando a las 3 de la mañana para empezar su jornada.

Me levanto cada día pensando en que tengo que sacar para los estudios de mi nieto, desayuno y hago los quehaceres en casa, para cuando me dan las 10 y media de la mañana agarro mis cosas y me voy a sacar mi diario en el Palacio, donde estoy hasta las 3 de la tarde, para luego ir a comprar lo que ocuparé para vender otro día”, dijo 'Tenchita', como la conocen en esta ciudad.

Cerca de 8 administraciones ha ofrecido sus productos y recuerda que después de perder la ‘cooperativa’ de la que se hacía cargo en la escuela de Tetanchopo, se vio en la necesidad de salir a buscar dónde vender para poder pagar sus gastos y la de sus 3 hijos.

Con sus dulces ha hecho amigos a lo largo de 20 años

La aguerrida mujer señaló que perdió a su madre a los 10 años de edad y después de terminar su educación primaria a los 12 años, su padre no la dejó estudiar más, y fue por eso motivo que para subsistir tuvo que ir a trabajar de limpieza en las casas.

Unos patrones me llevaron a trabajar a Ensenada, allí estuve 7 años y fue ahí donde tuve a mi primer hija, la cual me traje a Navojoa… y con más razón no dejé de trabajar y salir adelante”, compartió.

Tenchita a los 28 años se casó de nuevo, teniendo 2 hijos, y ya con 41 años de casados continúa apoyando a su pareja, la cual por problemas de salud no puede trabajar, es por ello que ella sola se hace cargo.

Tiempos Difíciles

Mientras relata su historia no puede evitar que sus ojos se humedezcan. Reconoce que ha sido una vida muy difícil pero siempre pone una sonrisa a quien se cruza en su camino.

Tiene 64 años pero no le pesan tanto como sus bolsas de vendimia que diariamente carga en camiones. Los precios han ido al alza y últimamente ya no vende tanto, pero sigue luchando para costear los estudios de enfermería de uno de sus nietos.

Está Agradecida

Recientemente, por una enfermedad pensó que perdería la vida y se ausentó varios días del Palacio, y eso la puso triste, ya que no podría ver a sus amigos y clientes.

Yo siempre he dicho que el Palacio está lleno de angelitos, que siempre me ayudan al comprar mis productos, por ellos es que saco adelante mi familia, por eso estoy eternamente agradecida con ellos, y por eso cada que tengo ocasión, les hago regalitos”, compartió con una sonrisa pícara la sexagenaria.

Como una Guerrera contra el Machismo

Tenchita’ pidió a las mujeres a no tener miedo de trabajar, de salir adelante a pesar del machismo, y más cuando se tiene hijos que esperan un bocado.

Con un mural de fondo en el Palacio Municipal, Tenchita concluye su jornada

Comentó que trabajar no es un sacrificio, es parte de lo que debe hacer una madre y de una mujer que quiere salir adelante.

Cuando me enfermé y que no pude trabajar, me preocupé por lo que iba a pasar con la carrera de mi nieto”.

Una vez se termina el ajetreo en el Municipio, Hortensia se relaja, deja sus ‘bultos’ a un lado y su cansada mirada encuentran un rostro conocido… ahí en las escalinatas del Ayuntamiento, donde ha visto pasar a ocho presidentes, da por concluida el jornal de este día.