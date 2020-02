"Tenemos nuestras diferencias": Galilea Montijo se sincera y habla de rumores de divorcio

Ciudad de México.- Galilea Montijo es una de las conductoras mexicanas más exitosas de la última década, y a pesar de contar con una linda familia que la apoya en su faceta profesional, constantemente se ve envuelta en rumores de divorcio o separación de su esposo Fernando Reina.

Por tal motivo, en una nueva sección del programa Hoy, la conductora se sinceró y reveló que, aunque cuenta con el apoyo incondicional de su marido, su relación no siempre va viento en popa.

Ya 8 años de casada… yo creo que no hay un matrimonio perfecto, yo así lo veo, no hay ni noviazgo, ni matrimonios, ni parejas perfectas…", expresó.

Y aunque alabó las cualidades de su esposo, Galilea no dudó en revelar algunos detalles de las discusiones que han tenido por la crianza de su hijo Mateo.

Podemos tener nuestras diferencias… hemos tenido nuestros momentos de… ¿qué está pasando?... sobre todo yo, él es un poquito más consciente porque es su segundo matrimonio, y él ha sido una persona muy respetuosa en el sentido de mejor me callo porque no quiero regarla en esto".

Posteriormente, la también actriz se sinceró y detalló uno de los momentos más fuerte de sus discusiones como padres.

Cuando nació Mateo de repente un día me decía, esto no es así, esto es acá y va a pasar esto y va a pasar lo otro… hasta que un día le dije 'a ver espérame, tú ya eres papá, yo soy mamá primeriza, deja me equivoco como mamá primeriza', entonces me dijo 'sí tienes razón', o sea él queriéndome ayudar y yo queriéndome equivocar para aprender".