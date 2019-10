"Tengo amigos gays y me siento orgulloso": Vicente Fernández se disculpa tras polémico comentario contra homosexuales

Guadalajara, Jalisco.- Vicente Fernández regresó por unas horas a su vida de artista, a pesar de su retiro de los escenarios hace más de tres años. Durante el homenaje que se le rindió en Guadalajara, Jalisco, aprovechó para ofrecer una disculpa a la comunidad LGBT+.

Como se recordará, hace algunos meses el ‘Charro de Huentitán’ reveló en entrevista que rechazó un trasplante de hígado compatible porque no sabía si provenía de una persona homosexual.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto’”, dijo en aquella ocasión.