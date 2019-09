"Tengo un regalo para ti, ¿lo quieres?": Obliga a su esposa a cerrar los ojos y la sorprende con una brutal puñalada en la garganta

Reino Unido.- Un hombre le dijo a su esposa que cerrara los ojos para una sorpresa, antes de acuchillarla en la garganta. El sujeto fue acusado por intento de asesinato este miércoles.

Shaun May contó hasta 10 antes de atacar brutalmente a su esposa Laura luego de ser despedido de su trabajo en octubre del 2018. El hombre de 34 años fue encontrado culpable de intento de asesinato luego de apuñalarla cuando le dijo que se acostara en la cama y esperara.

Laura aseguró que esperaba algún regalo, pero en vez de eso fue apuñalada tan fuerte entre el hombro y el cuello que el mango del cuchillo se rompió. May reconoció haber causado la herida el 9 de octubre del año pasado, pero negó que intentara asesinarla.

Laura, por su parte, declaró que habían estado juntos por 6 años y que "realmente se amaban". Afirmó que rara vez discutían, pero algunas veces sí peleaban "sobre cosas del hogar".

En octubre pasado, la pareja recién había regresado de vacaciones en Corea y unos días después ordenaron comida a domicilio antes de irse a dormir. May bajó al primer piso en la madrugada, luego de decirle a su esposa que creía haber escuchado un ruido.

Tras regresar a la cama y tener relaciones sexuales, dijo:

Tengo un regalo para ti. ¿Lo quieres?"

Laura luego le dijo al jurado:

Dije que sí y luego me dijo que cerrara los ojos. Lo hice. Me dijo que me acostara boca arriba, cosa que también hice. Luego, puso algo sobre mis ojos, pensé que era una toalla".

Laura le dijo a la Corte que su esposo estuvo dando vueltas en la habitación por 10 minutos hasta que se hartó:

Comenzó a contar en cuenta regresiva desde el 10. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... luego 2... 3... Me estaba fastidiando. Lo hizo dos o tres veces sin llegar al cero", contó Laura.

Incluso, le dije: 'Espero que sea un cachorrito', ya que habíamos hablado de tener uno pero él dijo 'No es un cachorro'. Luego hubo un silencio muy intenso y comencé a sentir una presión en mi hombro. Pensé que me había lanzado un animal, como si algo me estuviera rasgando".

Empecé a gritar: '¡No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar!'. Creo que traté de quitarme lo que creía que tenía encima pero no había nada. Ningún animal. Solo algo rectangular. Pensé que era una decoración de Halloween o algo así, ya que podía sentir la sangre escurriendo".

Seguí gritando: ¡Esto no es real!, pero él me dijo 'Sí es real'. Sonaba tan calmado", declaró.

Al darse cuenta de que había sido acuchillada, vio a May tomar dos cuchillos y amenazar con que se iba a suicidar. Él mismo fue quien llevó a su esposa al hospital. Ella le dijo al staff que se había lastimado a sí misma. Pese a esto, al revisarla, médicos llamaron a la Policía.

May presuntamente le dijo a un oficial en el hospital:

Tomé el cuchillo y en vez de lastimarme a mí, me desquité con Laura".

Presuntamente, el hombre tenía problemas económicos, por lo que el despido de su trabajo fue la 'gota que derramó el vaso' para él. Laura se mantiene estable, ya que la herida afortunadamente no tocó arterias importantes. Su esposo será sentenciado en octubre.