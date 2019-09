¡Terrorífico! Anciana muere al ser pisoteada por estampida de vacas "enloquecidas"

Crawley, Inglaterra.- Sin imaginarse que ese día le sería arrebatada la vida de forma violenta e inesperada, Hilary Adair, de 87 años de edad, sacó a pasear a su perro el pasado 7 de enero y de pronto fue el blanco de un sangriento ataque por parte de una estampida de vacas "enloquecidas", señala una investigación.

De acuerdo con reportes, la mujer fue tirada al suelo y asesinada por el ganado que se encontraba en un campo de Linchmere, en el condado de Sussex. Hilary fue repetidamente golpeada por el violento grupo mientras trataba, sin éxito, de levantarse, se señaló en una audiencia indagatoria en Crawley.

La anciana fue trasladada por aire a un hospital, sin embargo, lamentablemente nunca recuperó el conocimiento y murió una semana después.

Susan Berrisford, hija de Hilary, dijo que si su madre hubiera sabido que las vacas habían sido "espantadas" el día anterior al ataque, ella nunca se habría dirigido hacia ese campo a pasear a su perro.

Se señala que el fatal incidente ocurrió tan solo un día después de que una pareja y sus perros fueran atacados por el mismo ganado, agresión que dejó al esposo "cubierto de sangre".

Sin embargo, la investigación del caso describe que los responsables de las vacas no fueron inmediatamente conscientes de la seriedad del ataque, al cual señalaron como un "incidente aislado".

Una mujer llamada Bryony Dillamore fue testigo del fatal ataque que provocó la muerte de Hilary Adair, ya que ella también había salido a pasear a su perro.

Yo no vi ninguna señal de que no fuera seguro entrar al campo. Después noté que el ganado rodeó a lo que entonces entendí que era una persona mayor… con sangre por toda la cabeza y el pecho”, expuso Dillamore, además de indicar que cuando Hilary se movía para tratar de escapar, el ganado se volvía más agresivo.

Bryony Dillamore llamó a una ambulancia y a otras autoridades, lo cual dio pasado a que Hilary fuera rescatada. La testigo también señaló que las vacas estaban "fuera de control".

Por su parte, Rachel Thompson relató para la investigación cómo ella y su esposo, Carl, fueron víctimas del mismo grupo de vacas un día antes de la agresión hacia Hilary.

Una de ellas me golpeó en las costillas del lado derecho y me sacó volando. Yo estaba tirada y aterrada. Estaba esperando ser pisoteada, me estaba preparando para eso”, continuó.