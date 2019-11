¿Tienes el peor trabajo del mundo? Estos empleos te harán recapacitarlo

Ciudad de México. - ¿Alguna vez te has quejado de tu trabajo? Es un verdadero hecho que el empleo perfecto no existe, pero sin lugar a dudas existen unos mejor que otros, si eres de los que no valoran lo que tienen quizá esta lista que haga pensar las cosas.

1 Limpiador de ventanas en rascacielos Aunque para muchos este no es un trabajo tan terrible, es obvio que se requiere tener nervios de acero para no ceder ante el vértigo o el terror a las alturas. 2 Operario de maquinaria pesada Aunque es obvio que sería imposible inflar un neumático de este tamaño de esa manera, si que es una labor titánica el cambiar las llantas de estas maquinas gigantescas. 3 Vaciador de letrinas en la India Este es definitivamente el peor empleo del mundo, pues sin protección alguna estas personas ingresan a los desechos fecales para destapar las letrinas, actualmente se considera ilegal e inhumano practicar esto. 4 Técnico en reparaciones de lineas de alta tensión Al igual que el limpiador de ventanas ser requiere tener los nervios en su lugar para no temer a alguna caída, pero además existe el riesgo de sufrir una gran descarga eléctrica. 5 Constructor de caminos en montañas Este trabajo puede resultar sumamente peligroso, pues con un mal movimiento podría terminar con una muerte fatal y dolorosa.