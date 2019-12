Un año de AMLO en el poder: ¿La Cuarta Transformación ha cumplido con lo prometido?

Ciudad de México.- El primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por una serie de grandes aciertos y desaciertos en muchos de los ámbitos importantes para todo el país, así lo califica el presidente de Index Sonora, Gerardo Vázquez Falcón. Si bien, dijo, el presidente ha puesto un gran empeño en reducir los índices de corrupción y desigualdad social, otros factores han sido fuertemente descuidados como la seguridad y la estabilidad económica.

En términos generales, todo lo que es CFE y Pemex, con una pérdida de 173 mil mdp, que es, aproximadamente, poco más de 4 veces todo el presupuesto del Estado de Sonora de un año; todas esas pérdidas que históricamente no se habían visto", señaló Vázquez.

La poca credibilidad que ha tenido con los inversionistas es otro de los grandes errores de López Obrador, afirma Silvia Álvarez, empresaria y presidenta de Mujeres Industriales Canacintra Hermosillo.

Los altibajos de la economía

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, recordó que a principios de año la Secretaría de Hacienda había hecho un estimado de 6 por ciento en crecimiento económico, sin embargo, dicha cifra no hizo más que bajar con el transcurrir de los meses.

Han tenido que corregir eso porque ya no está seguro ni él (López Obrador) ni nadie de que vamos a crecer ese porcentaje, además no hay que jugar a las adivinanzas, hay que tener una visión realista de lo que está ocurriendo y a partir de ahí ver lo que se puede lograr en el futuro”, dijo.

Tanto Vázquez Falcón, como Fernández Díaz González, hicieron referencia al dicho popular de los 90, de que “Si Estados Unidos estornuda, a México le da gripa”, refiriéndose a la relación que mantenían ambas economías.

Estados Unidos trae una inflación de 1.26, con un crecimiento del 2 punto y fracción, entonces traen una excelente economía; bajaron la tasa de desempleo y del empleo informal. Nosotros vamos con todos los números en contrario, históricamente nunca había pasado eso, entonces la estrategia económica no está funcionando”, declaró Gerardo Vázquez.

Por otro lado, Enrique Provencio Durazo, economista e investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, dijo que en el aspecto económico el primer año de Gobierno de López Obrador ha tenido un desempeño relativamente modesto, con muy bajo crecimiento económico en el análisis.

¿Hay recesión técnica?

Enrique Provencio, asegura que “esa es una denominación convencional que ni siquiera tiene aceptación generalizada, y lo que se quiere decir con eso es que hubo por lo menos dos trimestres con crecimiento negativo, sin embargo, fue un crecimiento muy cercano al cero, pero eso no quiere decir, en mi opinión, que haya habido una recesión generalizada en la economía”, y también señala que el empleo ha seguido creciendo en el país.

Otro de los puntos positivos que encuentra es el aumento de los salarios durante 2019, lo cual ha permitido una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores. Por su parte, Rolando Cordera, recordó que llevamos 30 años de tener un crecimiento económico, desde el punto de vista social en particular, muy insatisfactorio y muy lento, que no ha generado empleo para todos los mexicanos y todo ello ha producido un crecimiento estratosférico de la informalidad.

Técnicamente sí se puede decir que hubo recesión en México, que ya no hay, pero hay estancamiento. Lo que hay que asumir es que tenemos un crecimiento muy lento, de muy largo plazo y eso ha afectado”, dijo.

La inseguridad golpea, y mucho

Silvia Álvarez mencionó que la violencia “Es uno de los factores más fuertes también (para el crecimiento del país), sobre todo para las nuevas inversiones. Hay mercados que no podemos explorar por el tema de la inseguridad en el país”.

La estrategia del presidente de buscar la pacificación es buena, asegura Vázquez Falcón, sin embargo, no es suficiente, pues considera se debe complementar con una buena contención por parte de las autoridades.

Los líderes empresariales coinciden en que la falta de Estado de Derecho ha permeado fuertemente en este primer año de mandato, ya que los criminales se han ido apoderando de las calles, al no haber un verdadero trabajo de seguridad. Y es que, nadie ha quedado ajeno a los sucesos lamentables que se han vivido durante este año, iniciando por la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde poco más de 114 personas fallecieron luego de que explotara un ducto de gasolina que había sido perforado por los llamados ‘huachicoleros’; la tragedia enlutó al nuevo Gobierno, quienes ofrecieron apoyo a familiares de las víctimas y a las personas que resultaron heridas.

A lo largo de los meses ocurrieron otros sucesos trascendentes en el tema de inseguridad, como la masacre en Coatzacoalcos, la ola de secuestros y feminicidios en la Ciudad de México; homicidios en varios Estados de la República; el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, y el ataque contra integrantes de la familia LeBarón, donde perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños, a manos del crimen organizado.

Incertidumbre financiera

Otro de los grandes desaciertos que tuvo el gobierno este año fue la eliminación de apoyos a emprendedores, así como la desaparición de instituciones que se encargaban de fomentar e impulsar proyectos empresariales, como el caso del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

También la reestructuración del presupuesto para enfocar una enorme cantidad de recursos a los programas sociales fue algo que encendió las alertas en más de un Estado de la República y dependencia.

Vázquez Falcón declaró que fue “Un acierto el reducir la brecha de la desigualdad, pero al mismo tiempo no puedes dejar descuidada a la pobreza en Sonora. En total, el Estado recauda 89 mil mdp que envían a la Federación y nos devuelven 46 mil, entonces hay una gran inequidad, hay una injusticia y son desaciertos, porque nos dejan sin recursos para la pobreza de la entidad, y entonces solamente se va a atender a la pobreza de Estados del sur, que es de donde es el presidente y no se nos hace equitativo ni justo”.

No hay apoyo a los empresarios, apoyo en muchos aspectos me refiero. El gobierno está ajeno a todo ello, y eso impactó muchísimo”, comentó Silvia Álvarez. Dijo también que la industria automotriz en el país está en declive, principalmente en la exportación a países asiáticos. Si bien, este es un problema que se tiene desde hace cuatro años, señala que este último año se marcó aún más.

Obras de relumbrón

Aunque, en días pasados, el presidente sostuvo una reunión con empresarios y dieron a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, el cual plantea la construcción de 147 proyectos, con inversión privada, tanto el presidente de Index, como el de Coparmex Sonora Norte, mencionan que aquello, más que benéfico para el país en materia económica, solo fue un acto para generar expectativas.

Lo que se lee entre líneas es que, no va a haber inversión por parte del Gobierno para este tipo de proyectos, entonces el mensaje es, los que tienen que hacer la inversión es la iniciativa privada. Porque en los renglones que están aumentando son aquellos que van dirigidos a los programas sociales y a los programas insignias del Gobierno Federal, entre los cuales no se encuentra el desarrollo económico como una prioridad”, explayó Fernández Díaz González.

Los proyectos de energía los va a desarrollar la iniciativa privada, obviamente porque la CFE no tiene ahorita crédito, por todas sus pérdidas. Pero el tema de energía es un relumbrón muy grande de inversión. Por ejemplo, si yo pongo un proyecto aquí de 10 mdd, 70 mdd se van a ir al país que generó la tecnología, entonces, me quedaron aquí solamente 30, y de esos 30 muy probablemente lo esté desarrollando una empresa española, alemana o extranjera que se va a quedar con la mitad, entonces realmente se le van a dejar 15 por ciento a la nación. Entonces esos relumbrones de inversión en el sector energético que dicen “son mil millones”, no, son 150”, expuso Vázquez Falcón.