Un cajemense logra innovar un motor Stirling que trabaja a base de la energía solar

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue poco más de dos años el tiempo que le invirtió Germán Rodríguez Sosa a su proyecto de tesis para obtener la maestría en Mecatrónica, cuyo objetivo central fue la construcción y diseño de un motor Stirling, el cual ayudaría a generar energía a partir de los rayos solares.

El egresado del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) explica en exclusiva a este medio que su proyecto fue posible gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), instancia que le otorgó una beca para concretar el primer modelo ecológico a escala de un motor Stirling.

Ingeniero Rodríguez, ¿cómo empezó todo?

Debido a la excesiva explotación de los combustibles, fósiles, el petróleo y todos sus derivados, países avanzados, como Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, han desarrollado tecnología en donde no se utilizan hidrocarburos, sino renovables, como la fotovoltáica o la energía solar; por lo anterior, México necesita pasar al siguiente nivel en cuanto a tecnologías que ayuden al medio ambiente, y yo, como egresado de Mecatrónica busqué crear un proyecto de tesis que ayudara al planeta. Pensé en diseñar una impresora 3D, pero analicé mejor la idea de crear algo positivo y no más plástico para el mundo”.

¿En qué consiste el motor Stirling?

El diseño consiste en una máquina que convierte el calor en energía mecánica, y de esta a su vez se obtiene energía eléctrica. Es un motor Stirling que sirve con energías renovables.

¿Para qué sirve y dónde se puede aplicar?

Sirve para aprovechar calor de cualquier fuente, en este caso la solar, concentramos ese calor para obtener la suficiente energía. Otra fuente son las chimeneas en las zonas frias de la sierra; podemos poner un dispositivo de estos y se genera corriente. Otra parte es la industria donde hay desechos de calor, como en las cerveceras que generan mucho biogas por las plantas residuales y no es aprovechado. Ahí se puede meter ese motor y generar corriente eléctrica. Lo investigamos, desarrollamos, manufacturamos y funcionó, y esto dará pie a generar esta tecnología en nuestro país.

Con esta tecnología, ¿se protege el ambiente?

Así es, porque no consumiríamos hidrocarburos, directamente. Por ejemplo: ahora la forma de obtener energía eléctrica para nuestra iluminación o uso doméstico o industrial tenemos que en nuestras termoeléctricas se consumen los hidrocarburos, ya sea como combustóleo, diésel o gas natural.

¿La idea de un motor Stirling con estas características ya había sido considerada antes?

Yo hice mis investigaciones en la escuela y me di cuenta que algunos alumnos intentaban crearlo, pero no lo terminaban porque lo hacían de aluminio y lata. La historia del motor Stirling data desde el siglo antepasado, y se han creado varios pero la mayoría funciona con diésel y no usando la energía solar. Para reforzar mi proyecto tuve que estudiar otras tesis del mundo.

¿Qué se necesitó para elaborar el modelo tras los intentos fallidos de otras personas?

Normalmente, cuando uno estudia esta ingeniería, lo hacen de lata y de cosas muy didácticas y caseras, no se pone énfasis en el estudio de materiales; por ejemplo, este material los traje de Monterrey. Se usó acero, aluminio, hierro fundido y acero inoxidable; adentro tiene un mecanismo que lleva una lubricación que la trajimos de Estados Unidos. Si no llevabas esos materiales, según la literatura extranjera pues no iba a funcionar.

¿Cuál fue el logro de todo esto?

Desarrollar en México una tecnología que nos va a servir de base para seguir creando sistemas motrices que conviertan el calor en energía mecánica y eléctrica. Y aquí lo que sigue es hacer un sistema de recolección de calor que concentre esa energía y que se coloque en zonas residenciales. Tal es el caso que en Alemania hay parques que concentran varias parabólicas con este motor y que giran alrededor del sol.

¿Cuánto costó diseñar el modelo a escala?

Hacerlo cuesta 20 mil pesos aproximadamente, pero si yo lo hago, sacando costos unitarios, sale de ocho a 10 mil pesos. Yo compré los materiales; una vez que los seleccioné, lo manufacturé con la ayuda de gente que tiene mucho conocimiento de esto, que me fue guiando poco a poco.

El ingeniero Germán Rodríguez ha compartido su conocimiento en conferencias universitarias y manifiesta estar abierto a divulgar todo lo relacionado con el proyecto para que instancias gubernamentales, universidades y particulares hagan de este modelo a escala un proyecto que beneficie a la población en general. Interesados pueden comunicarse al 644 126 1665.