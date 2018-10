Una mujer cancela su boda y busca a una pareja enamorada para donarle la fiesta con todo pagado

Tucson, Texas.- Una mujer de nombre Kolbie Sanders residente de Texas, Estados Unidos, se casaba el 20 de octubre, pero tal parece que hubo un cambio de planes pues ahora con esta nueva decisión decidió regalarle a otra pareja la fiesta con todo pagado.

La mujer de 24 años le canceló la boda a su prometido y decidió convertir el final de su relación de 4 años en algo positivo, así que decidió donar a una pareja enamorada el lugar en donde sería su boda, el cual tuvo un costo de 3 mil 500 dólares e incluía la decoración.

Sanders publicó en su cuenta de Facebook que sólo tenía 24 horas para encontrar una pareja que quisiera casarse en pocos días.

La joven recibió miles de mensajes de mujeres y hombres desesperados por ganar la fiesta con todo pagado, pero ¿quién fue la afortunada novia que tendrá su boda gratis? Se trata de Halie Hipsher, de 22 años.

La historia Halie destacó porque su abuelo Edwin Truett Hipsher, de 81 años, padece cáncer de páncreas y le queda poco tiempo de vida.

Halie, quien es mamá de un bebé de 7 meses de edad, escribió "A medida que se acerca el cierre de su capítulo, esta donación nos pondrá un año antes de lo programado y él podrá asistir".

Halie Hipsher se casará este sábado 20 de octubre con Matthew Jones, de 24 años, y Kolbie será la invitada de honor.

Según publicó Daily Mail, Kolbie Sanders canceló su propia boda con Skylar, de 25 años, cuando se dio cuenta de que la pasión había dejado su relación.

Estuvimos juntos durante 4 años y comprometidos durante un año y medio, pero nos separamos. Me desperté un día y me di cuenta de que no quería casarme con él. Ambos habíamos perdido la pasión el uno por el otro”.