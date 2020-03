Famosa actriz de 'La Doña' habla de lo difícil que fueron sus inicios en el ambito actoral

Ciudad de México.- Con una propuesta fresca en cada personaje que interpreta, la actriz Vero Alatriste se ha posicionado en el gusto del público internacional, prueba de ello fue su icónica interpretación de ‘Itatí Cantoral’ en la serie Bronco, la cual tuvo bastante éxito.

La joven histriónica es de la dinastía Alatriste, la cual la hace ser sinónimo de pasión por las bellas artes. Verónica Alatriste actualmente participa en la serie La Doña, la cual abrió las puertas a un público diferente a lo que había estado realizando en sus inicios.

En una entrevista exclusiva para TRIBUNA, la famosa comentó parte de su vida y sus inicios. La histriónica compartió sus inicios en la actuación, pues confiesa que sus familiares estaban en contra de que ella se dedicara al mundo de la actuación: “Desde que yo era chica me costó mucho trabajo, porque mi familia nunca estuvo de acuerdo que fuera actriz y tuve que luchar con eso muchos años, pues desde que tengo memoria siempre quise hacerlo”, comentó Vero.

La hermosa actriz comentó que siempre luchó para destacar, pues siempre estuvo en diferentes clases y escuelas de actuación:

“Desde muy pequeña he buscado por mérito propio, escuelas, talleres y cursos en la actuación, pues además de prepararte profesionalmente, debes prepararte emocionalmente, ya que es una carrera muy difícil, aunque si hubo momentos en los que quería salirme de esto, hubo momentos que me desesperaron, ya que soy de un carácter muy fuerte, pero creo que mi mayor reto ha sido ser más amable conmigo misma, no ser tan dura conmigo, ya que eso ha sido lo mejor en mi carrera, gracias a ello estoy ahorita con mi carrera establecida”, compartió Alatriste.