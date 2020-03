VIDEO: Al borde del llanto, Michelle Vieth habla de los maltratos de sus exparejas

Ciudad de México.- La actriz Michelle Vieth compartió un sensible video en su cuenta de Instagram en el que rompe el silencio sobre los abusos y amenazas que sufrió con sus exparejas.

¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y por no seguir a tu lado y hacerlo público no tiene consecuencias?”, dijo Vieth.

En esta línea, la artista de 40 años hace referencia al video sexual difundido en 2004, en el que aparecía ella y el actor Héctor Soberón, manteniendo relaciones íntimas, situación que la llevó a la depresión.

¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?", expresó la famosa.