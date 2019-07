(VIDEO) 'Chiquis' Rivera y Lorenzo por fin dan la cara y revelan qué pasó en su boda

California, EU.- Los recién casados 'Chiquis' Rivera y Lorenzo Méndez dieron la cara, luego del conflicto que se desató en su boda, debido a que presuntamente elementos de seguridad del lugar golpearon a un camarógrafo.

Al respecto, mediante un video, la cantante dijo que está sentida con el programa de El Gordo y la Flaca, de Univisión, por mostrar la invitación donde incluía la dirección y la hora en que se realizaría el enlace matrimonial, aun cuando sabían que era un evento privado. Así lo comentó 'Chiquis':

El Gordo y la Flaca, estoy muy decepcionada con ustedes. Se los digo aquí, con el corazón en las manos, hasta ganas de llorar me dan, porque siento que me he portado muy bien con los medios siempre''.