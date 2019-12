(VIDEO) "Destruiste mi vida": Exesclava sexual rompe en llanto y se desmaya tras enfrentar al soldado del ISIS que la violó a los 14 años

Irak.- La joven yazidi Ashwaq Haji Hamid, ahora de 20 años, enfrentó a un integrante del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) quien abusó sexualmente de ella tras raptarla cuando ella tenía 14 años.

La confrontación sucedió en Irak y fue transmitida por la cadena de televisión iraquí Al-Iraqiya. La joven se enteró de que el hombre que la había secuestrado y tomado como esposa a la fuerza hace 6 años había sido detenido en Irak, por lo que regresó al país tras vivir en Alemania como refugiada.

En el video puede verse al terrorista Abu Humam, vestido como prisionero, y frente a él a la joven. En el medio, un periodista de la cadena, escuchando a Ashwaq mientras rompe en llanto.

¿Por qué me hiciste esto? ¿Porque soy yazidi? (...) ¿Tienes algún sentimiento? ¿tienes algo de honor? (...) Yo tenía 14 años cuando me violaste, la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana", manifestó Ashwaq entre lágrimas.

Destruiste mi vida. Me robaste todos los sueños. Yo fui prisionera del ISIS, de ti. Pero ahora sabrás el significado del tormento, la tortura y la soledad", le reclamó.

La conmoción de la joven fue tan grande, que se desmayó justo después de pronunciar estas palabras.

El terrorista se enfrenta a una posible pena de muerte como castigo por sus actos. Ashwaq habló de este posible escenario en entrevista, antes de que confrontara a su violados.

Aún si me dejaran matarlo, yo no querría ensuciarme las manos con él, pero demando al Gobierno que haga justicia. No solo por mí, ya que quién sabe a cuantas otras mujeres yazidíes violó después de mí".