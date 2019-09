VIDEO: Determinada joven enfrenta a ladrón armado que irrumpió en su negocio

Pomona, EU.- Determinada a impedir que el dinero fruto de su trabajo fuera hurtado, una joven de 23 años enfrentó a un ladrón armado que asaltó el negocio de seguros de su familia, esto en la ciudad de Pomona, California.

Concepscion Escalante se encontraba trabajando sola el pasado sábado cuando de pronto un hombre entró en el negocio.

Según el testimonio que ha dado la joven a medios, al momento de entrar en el lugar el ladrón se dirigió a ella de forma educada y le dijo que necesitaba una cotización para un seguro. Sin embargo, poco después la situación se tornó violenta.

La joven enfrentó al hombre para evitar que robara el negocio de su familia/CBS Los Angeles

Grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran cómo el hombre se acercó a Concepscion, quien se encontraba sentada en su escritorio, y sacó un cuchillo para amenazarla.

En ese momento inició el impactante enfrentamiento, donde el hombre tira del cabello de la joven y comienza a arrastrarla por todo le negocio con el objetivo de derribarla. El video que captó el aterrador momento dura menos de un minuto.

En las imágenes puede apreciarse cómo Concepscion toma al hombre de la cabeza e intenta quitarle el cuchillo al tiempo que lo patea. Al término del clip se observa cómo el agresor finalmente huye del negocio.

Concepscion Escalante, víctima que se enfrentó al ladrón/CBS Los Angeles

La joven de 23 años expuso que el ladrón se volvió violento al ver dinero sobre la pantalla de su computadora, momento en el que sacó el cuchillo de su bolsillo.

Él inicialmente entró, muy amable. Se fue y atendí a uno o dos clientes. Era un día ocupado, y yo solo lo estaba poniendo (el dinero) a un lado. Al mismo tiempo estaba comiendo en mi escritorio. Tenía mi sándwich, puse el sándwich en el dinero y me di la vuelta. Él sacó el cuchillo de forma inmediata”, relató Concepscion a KTLA.

Era un cuchillo para carne, él dijo: 'Nada va a pasar, solo dame el dinero'. Yo después lo golpeé en su zona privada.”, agregó la joven.

Se reporta que el incidente ocurrió el pasado sábado cerca de las 15:24 horas. El hombre había entrado al establecimiento 20 minutos antes del enfrentamiento, diciendo que necesitaba su licencia después de pedir una cotización, por lo que luego regresó al negocio de seguros.

Fui por el cuchillo, pensé que si se lo quitaba no sería una gran amenaza. Él me agarró del cabello, de la cabeza. Comenzó a empujarme hacia abajo, me lanzó contra el estante de libros, yo de todas formas no lo dejaba ir, ponía mis dedos en sus ojos”, describió Concepscion.

El ladrón fue descrito por la víctima como un hombre de alrededor de 50 años, limpio y sin apariencia de estar involucrado en drogas/CBS Los Angeles

La joven relató que en un momento de la pelea creyó que había arrebatado el cuchillo al ladrón, sin embargo, el objeto que había logrado hacer caer al suelo eran los lentes del agresor.

Me agaché para intentar de tomarlo. Después me di cuenta de que eran sus lentes, así que ya estaba en una mala posición”, recordó Escalante.

El ladrón dejó el cuchillo y los lentes en el negocio tras huir con mil dólares de los ingresos del establecimiento, y ahora las autoridades usan los objetos para dar con su paradero.

Concepscion dijo que el hombre se veía de 50 años, que lucía limpio y no como alguien involucrado en drogas. Asimismo, la joven aconsejó que no se siguieran sus pasos y que los demás no peleen durante robos como ella lo hizo.

No peleen en defensa. Realmente nunca se sabe, creo que fui muy afortunada de que él no se sentía con ganas de apuñalar ese día”, dijo la joven.

Detectives indicaron a Escalante que sospechan que su agresor podría ser el mismo hombre que también robó una tienda de licores y otro negocio ese sábado, antes de su irrumpir en la empresa aseguradora.