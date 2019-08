VIDEO: El día que Laura G dio tremendo 'zape' a Marta Guzmán en pleno día de su cumpleaños

Ciudad de México.- El portal de noticas de Grupo Fórmula revivió el polémico ‘zape’ que Laura G le propinó a su entonces compañera Martha Guzmán en plena transmisión en vivo.

El golpe ocurrió cuando Marta era felicitada por sus compañeros en Primero Noticias, donde Loret de Mola era el titular, por motivo de su cumpleaños.

En el video del programa de noticias se puede observar cuando Laura llega por la espalda y le da tremendo golpe a Guzmán, quien se soba la cabeza.

A finales de 2011, TVNotas reveló que Marta y Laura habrían sido despedidas del noticiero por peleoneras.

Años más tarde, Guzmán contó su verdad durante una entrevista con SNSerio de Multimedios.

Yo duré 7 años en ese programa, en ese noticiero y sí hubo muchos dimes y diretes. Después de lo de mi cumpleaños, la gente sabía que no éramos muy amigas”.

La presentadora detalló que sí tuvieron roces pero aseguró que nunca llegaron a los golpes.

Un día, de repente Laura llegó (gritando): ‘yoooo, yo voy a dar el clima’ y unos gritos y yo: ‘pues llégale, vas’ y se paraba así y me decía: ‘¿y ahora qué hago?’ Y le respondía: yo qué sé, entonces un día para que no se viera tan mal, le dije: señala Yucatán, es lo más fácil de señalar y señaló Baja California, entonces yo dije: bueno, estamos bien en Geografía y se sintió como expuesta y se enojó, entonces iba y me acusaba, lo agarró personal”.