VIDEO: Ella es la novia de Lamberto Quintero y el regalo que le dio antes de ser ejecutado

Culiacán, Sinaloa.- Lamberto Quintero Payán nació en la sierra de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, la tierra de Joaquín 'Chapo' Guzmán.

Este hombre se conviritó en leyenda pues se trata de uno de los primeros cabecillas de la droga de los que se tiene conocimiento en el país.

Un famoso narcocorrido que le fue compuesto incia:

Y es que un día como el capo pionero fue ejecutado tal y como lo recuerda su novia, una mujer que aún vive en la propiedad donde lo asesinaron, en El Salado, Sinaloa, el cual en aquel entonces era un restaurante.

Un video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial, muestra una entrevista con la expareja de Lamberto Quintero, quien era tío precisamente del también narco Rafael Caro Quintero:

Su nombre es Glader Margarita Tapia Zazueta, comentó entre otras cosas, que la letra del corrido es cierta, aunque solo desmiente una estrofa.

Margarita asegura que ella "no estaba platicando con Lamberto cuando ocurrió la balacera", sino que ella estaba al interior del restaurante trabajando.

También reveló que aún conserva un regalo que le dió Lamberto Quintero antes de morir, un vestido que le obsequió, recuerda, un 25 de noviembre, día de su cumpleaños.

Finalmente, ante una pregunta del entrevistador sobre si estaba enamorada de Quintero, la mujer confesó:

No, no estaba enamorada, me gustaba, me caía bien pero le tenía más miedo que amor".