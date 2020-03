VIDEO: Hugo López-Gatell advierte que México está ante su última oportunidad de frenar al Covid-19

Ciudad de México.- Mediante sus redes sociales, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población para permanecer en casa, pues aseguró que esta es la última oportunidad para frenar el crecimiento del coronavirus.

La sociedad, empresas y Gobierno tenemos la posibilidad de reducir el contagio de Covid-19. Aprovechemos esta última oportunidad y pospongamos las actividades de la vida diaria que no son urgentes. #QuédateEnCasa durante todo un mes.”, escribió el funcionario.

Aseguró que el gobierno ya está haciendo su parte de suspender todas sus actividades no esenciales evitar la conglomeración de personas y reiteró el no salir de los hogares si no es por un asunto primario.

Una urgencia médica, comprar alimentos, atender a un familiar en necesidad, pero si se pueden programar para después, pasémoslas para después, apuntó.

Se puede hacer todavía más, hay muchos trabajos que no necesitan que las personas estén físicamente en el lugar, que lo hagan en casa. Además, hay trabajos que si se suspenden o se posponen no afectan importantemente la función de las compañías privadas o públicas”, expresó.

En la conferencia de prensa de este sábado, Hugo López-Gatell indicó que es imposible que la epidemia sea frenada, sin embargo, es tarea de todos que la fase 3 sea lo menos peligrosa posible.