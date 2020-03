VIDEO: Mijares explica por qué ofreció concierto pese a brote de coronavirus

Ciudad de México.- El cantante mexicano Manuel Mijares reveló para los micrófonos de Ventaneando la razón por la que no se canceló el concierto que ofreció este domingo en Tamaulipas pese al brote de coronavirus.

El ex de Lucero detalló que la compañía que lo contrató era la encargada de cancelar o continuar con el espectáculo.

Si el empresario que te contrata y el lugar que contrata el empresario no paran por algo, pues uno tiene que cumplir con un contrato ¿no?”

También explicó que 3 días antes preguntó a la empresa organizadora si el evento continuaría, a lo que le respondieron que sí.

Me dijo el empresario que no se cancelaba y la verdad ¿para qué te buscas un problema legal con la empresa? A parte que uno no puede fallar por la gente que ya había comprado boletos.”