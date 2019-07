(VIDEO) ¡No solo con Noelia! El día que Belinda arremetió contra Ha*Ash por un error en su canción

Ciudad de México.- Después de que la cantante Noelia publicara en sus redes sociales un mensaje que desborda agresividad contra Belinda porque durante la transmisión del programa La voz México, Haydee Leyva interpretó la canción Tú de Noelia, a lo que la intérprete de Sapito preguntó si el tema era de Laura Pausini.

Noelia lo tomó como una ofensa y por ello compartió en sus redes sociales una publicación donde agrede y reclama sin despecho alguno a Belinda por desconocer su canción que ella misma considera una de las más relevantes dentro de la música pop.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Belinda se ve envuelta en la polémica por una canción, pues en el año 2015 durante el programa Me Pongo de Pie, Beli irónicamente criticó severamente a al equipo concursante de las Ha*Ash y a ambas coaches durante las grabaciones, luego de que se le olvidara la letra de Bella Traición, lo que generó un ambiente de tensión entre las tres artistas.

Yo creo que si vienes como un artista invitado tienes que tener esa conciencia de que es gente que no es profesional (que apenas están aprendiendo), que están luchando por un sueño... Hanna y yo nos equivocamos hasta con las canciones que hemos compuesto y yo no aseguro que Belinda no se haya equivocado en algún concierto en la letra, y si es un concurso yo creo que en vez de ser tan mala onda y estricta...", mientras que Ashley agregó.

Ayer en la noche se tuvieron que aprender esta canción y la mamá de la familia nos comentaba 'es que no crecí escuchando esta música, no estoy familiarizada', tú cuando creces escuchando algo o es algo que estás oyendo, aunque te tengas que aprender esa letra lo tienes un poco (más fácil)".

Ambas entendieron la situación, pero lo vieron como algo que también a los profesionales les pasa, por lo que reiteraron el apoyo a su familia.

Por otro lado, la cantante de Luz sin gravedad, que en ese momento sí quiso hablar con toda la prensa declaró.

Si yo me meto a un concurso tengo la obligación de respetar al artista y pues estas niñas no me respetan en lo absoluto. Aunque ellas no escuchen mi música es una falta de respeto subirse a un escenario, no saberse la canción y lo único que tienen que decir es 'es que no escuchan la música de Belinda, ¡señores!”

Están en un concurso y se tienen que aprender la canción así sea de Espinoza Paz, de Cristian Castro, de Belinda, de quien sea... Como que les dio igual y lo único que dicen es 'es que no escuchan la música de Belinda' eso no es profesional, en esta vida hay que ser profesional y si uno se tiene que aprender una canción de un artista que no le gusta o que no escucha su música se la aprende". Y agregó.

Yo no escucho la música de Ha*Ash, no me gusta, pero si me tengo que aprender una canción me la aprendo porque soy profesional".