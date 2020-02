VIDEO: Orlando 'Siri' Salido: "Yo no fui quien agredió al guardia de seguridad"

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que en redes sociales se difundiera un video y varias imágenes donde se ve al diputado local, Orlando ‘Siri’ Salido peleando a las afueras de un bar de Ciudad Obregón, el exboxeador dio su postura respecto a lo sucedido esa noche de domingo.

El político compartió un video donde explica que él no lastimó al guardia que resultó severamente lesionado en un ojo, sino que se limitó a separar a sus acompañantes, entre ellos, su cuñado, cuando comenzaron golpes.

Me apena mucho la situación, porque una persona cercana a mí fue la responsable de esta situación, pero quiero aclarar que yo no fui quien agredió al guardia de seguridad; acepto que estuve presente e intenté separar a los involucrados, pero yo jamás le ocasioné un daño a una persona."

De igual manera, Salido Rivera, aseguró que esta polémica ha sido usada en su contra para dañar su imagen, pues en Internet corrió el rumor de que incluso venía bajo los efectos de alguna droga.

Reconozco lo que he vivido en mi pasado, pero siempre lo he dicho, mi intención actual es trabajar y darle resultados a los cajemenses. Estas acusaciones en mi contra, que fueron injustas porque en el video no se comprueba que agredí a alguien, no me van a detener. Seguiré trabajando como lo he hecho hasta este momento."