VIDEO: Se viraliza grabación donde presuntos remeros se burlan del joven ahogado en Xochimilco

Xochimilco, Ciudad de México.- Alrededor de ocho jóvenes, supuestamente ‘remeros’ de las trajineras, se video grabaron nadando en los canales de Xochimilco, para demostrar que en ese lugar no hay absolutamente nada de ramas y fango que pudiesen ocasionar el ahogamiento de José Manuel, el cual falleció tras caer de una trajinera el domingo 1 de septiembre en el embarcadero Salitre.

Multitud paseando en las trinajeras de Xochimilco | El Universal

El video que ha estado virilizándose en redes sociales, de poco más de 2 minutos de duración, se puede ver a los jóvenes, unos cuantos con chaleco salvavidas.

nada más se ahogan los pendej… aquí en Xochimilco, porque si saben nadar y no hay ramas como dice la gente ignorante”, dice uno de ellos.

Estas son las clases que según iba a dar el alcalde... o las pruebas de natación. La gente que se ponga chingona, si no sabe nadar que no se pare de su pu... trajinera, para que no suceda lo qué pasó... maldito muerto ... Todos flotan menos Chema flotó”, comentó el joven.

El dicho video fue grabado, después de que el Gobierno local anunciara las medidas en el control de alcohol en las trajineras.

Una botella de litro de vino por trajinera, así como tres cervezas de 250 mililitros por persona, serán estrictamente permitidas al subir a los paseos turísticos en el canal de Xochimilco.

A partir de este fin de semana solo se permitirá el ingreso de una botella de alcohol de un litro por trajinera, no más, hasta cuando máximo una botella de alcohol de un litro o en su caso hasta tres cervezas de 250 mililitros por persona como máximo. Además, quedará prohibida la venta de las llamadas micheladas al interior del canal turístico”, dijó Acosta Ruíz alcalde de Xochimilco.

Los chalecos salvavidas serán obligatorios en cada trajinera, los prestadores de servicio deberán brindarlos a los paseantes, no obstante, la media no se podrá imponer, al no aceptarla y negarse a estas condiciones, las personas deberán firmar una carta responsiva. Esta medida será aplicada este 1 de octubre.