VIDEO: Tras denunciar acoso por parte de Jesús Ochoa, Cynthia Klitbo capta al actor espiándola

Ciudad de México.- La actriz, Cynthia Klitbo, Informó y mostró algunas pruebas donde confirma que sufrió múltiples acciones de acoso por parte del histrión Jesús Ochoa.

He recibido acosos de varios de los compañeros que están aquí (ANDA)…, me han gritado cerda, no te me arrimes, todo por defender los bienes de este sindicato, solicito, es más, la expulsión del Secretario General. Yo nunca les he dicho, que buen paquete tienen ¿verdad?, nunca le he dicho su pi** es chiquito, ¿verdad?, entonces una cosa es que te lleves bien, y haya compañerismo, y otra es que tú te refieras a los órganos sexuales de un compañero, y de eso he sido víctima en este sindicado, empezado por usted secretario”, dijo en aquella ocasión.