VIDEOS: Reportera navojoense rompe en llanto al ser despedida por denunciar acoso sexual en su trabajo

Ciudad de México.- La reportera y conductora, Alma Félix Rosas, denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de acoso sexual y laboral dentro del medio en el que laboraba.

Como reacción de este señalamiento, la navojoense comunicó que El Heraldo de México decidió negarle el acceso al programa en el cual colaboraba.

Además, Félix Rosas compartió un video en el que expresó que, tras denunciar este hecho, la empresa decidió prescindir de sus servicios.

No salí al aire el día de hoy , justo depues de twittear que fui víctima de acoso ... ¡es real! #MeToo pic.twitter.com/KW78uXVln0

Alma publicó una imagen en la que dejó ver que, sin haber firmado su renuncia, uno de sus presuntos acosadores la eliminó de los grupos de WhatsApp institucionales.

Todavía no he firmado mis papeles oficiales, ni he hecho ningún trámite oficial y uno de mis principales acosadores ni tardo ni perezoso ya aprovechó la ocasión”, relató la periodista.