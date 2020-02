Valeria, la niña con discapacidad visual que busca ser una youtuber famosa; quiere escribir un libro en braille

Guaymas, Sonora.- Debido a complicaciones de nacimiento, Valeria Gutiérrez Gallegos es invidente, sin embargo ella día con día demuestra que no hay límites para hacer lo que se quiere, a sus 8 años de edad, que cursa el tercer grado.

Ser youtuber

Hola Crayolas”, así es como saluda a sus seguidores a través de su canal Jugando con Valeria, donde hasta ahora ha abordado temas como una ‘Tarde de spa’, ‘Paseo en la playa’, además ha hecho pizzas al lado de su hermano.

Su aventura como youtuber inició hace al menos un mes, cuando después de ser seguidora de dos personajes como Kimberly Loaiza, un día al salir de la iglesia le dijo a su tía que quería ser youtuber, al principio lo tomó como un juego y después grabaron muchos videos”.

Fue hasta que realizó una grabación llamada '24 horas siendo mam'’, donde argumentó:

Le dije a mi tía, pero tú tienes que ser mi mamá y ella me dijo, ‘pero, ¿cómo se hace eso, Valeria?, No entiendo nada’”.

Gracias a su prima pudieron materializar la creatividad de la pequeña y más adelante se consolidó ante el público con su video titulado ‘15 cosas sobre mí’, la cual tiene ya un total de 2 mil 556 vistas, donde se presenta y habla sobre ella.

Actualmente su cuenta en Youtube tiene 905 suscriptores, lo cual a ella le gusta, “no es para presumir, pero haz de cuenta que me gusta que la gente me encuentre porque yo ya me he encontrado como mil personas, bueno, no tantas, pero para no exagerar me he topado como 10, en la escuela me he encontrado muchas personas que me preguntan si soy la de Youtube”, dijo con esa picardía característica.

Sueño y metas

Dentro de la mente de Valeria no existen imposibles y esto lo demuestra al platicar sobre sus metas a futuro, las cuales ahora alberga como un sueño en su corazón que luchará por concretar.

La menor, además de ser youtuber, anhela ser veterinaria, una actividad de la cual aún duda, pero sobre todo mantiene las ganas de aprender a leer en Braille para comenzar con sus estudios, ya que de mayor quiere estudiar artes plásticas y dedicarse a dar clases de ello a niños de su edad.

A la pequeña le gusta mucho el reggaetón y también le apasiona el deporte, además de convivir con sus perritos y muñecas.

Actualmente se desenvuelve con una maestra sombra y quiere empezar a hacer libros en Braille sobre temas de artes plásticas.

Mientras tanto, Valeria paso a paso se abre camino por el mundo rodeada del amor de todos quienes la conocen.