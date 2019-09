Vendedores ambulantes perjudican el comercio local en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Se acerca la Fiesta Patria de la Independencia de México en el famoso ‘Grito de Independencia’ o ‘Grito de Dolores’, una de las celebraciones más importantes del país y con ella vendedores ambulantes de todo tipo aprovechan para ofrecer sus souvenirs por todo el país, afectando al comercio local.



David Ríos, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal ‘Manuel Ávila Camacho’, indicó que esta es una competencia desleal que perjudica a los comerciantes, debido a que venden los mismos productos que ellos.

Los vendedores ambulantes pagan menos impuestos que los comerciantes fijos

El problema principalmente viene de los comerciantes de fuera, las personas de aquí ya sabemos quiénes son y qué productos manejan, muchas de las veces vienen vendedores del sur que manejan los mismos productos de los compañeros del interior del mercado, eso es una competencia desleal, porque los ambulantes traen sus precios”, expresó.

Añadió que los ambulantes no pagan el mismo monto de impuestos, como lo hacen los comerciantes fijos o establecidos, y eso es una constante problemática de estas fechas de septiembre.



El presidente de los locatarios comentó que los vendedores foráneos trabajan dentro de la normatividad, sin embargo falta a ella en otros aspectos.

Los ambulantes sacan su permiso ante Sindicatura, pero la misma normatividad establece que cualquier persona o comerciante que viene de fuera, debe estar a dos cuadras del Mercado Municipal, y no cumplen esa regla, se quedan establecidos en el primer cuadro y es donde se hace la competencia desleal”, dijo.

David Ríos, indicó que esta actividad perjudica al comercio local: "Esto daña en venta, promociones, ya que uno está todo el año aguantando sol, calor, frío y lluvias, y ellos vienen y aprovechan la zafra de temporadas o de rachas”.

Los comercios locales se ven afectados por los vendedores foráneos

Invitó a la población a consumir en el negocio regional para que generen circulante, y pidió a las autoridades que se responsabilicen en cuanto al control de los ambulantes, supervisar que deben estar a dos cuadras del primer cuadro de la ciudad.



El titular de Sindicatura Municipal, Guillermo Ruiz Campoy, señaló que para este 15 de septiembre se realizará en la Plaza 5 de Mayo el Primer Informe de Gobierno y la ceremonia del ‘Grito de Dolores’, por lo que los permisos para los vendedores ambulantes serán restringidos.

Seremos selectivos con las autorizaciones a los comerciantes en el anillo de la Plaza 5 de Mayo, solo se expedirán 50 licencias y se definirá dónde podría haber un vendedor y qué tipo de mercancía ofrecerán al público, entre otros puntos”, detalló.

Por otro lado, aclaró que los puestos semifijos establecidos en la plaza no se verán afectados, ya que estos no se moverán y funcionarán de la misma manera que siempre lo hacen.



Ruiz Campoy, señaló que lo anterior es con respecto a la noche del 15 de septiembre, y para el lunes 16 no existe ningún problema para la expedición de los permisos a los ambulantes.



El síndico detalló la distribución de comercios, juegos mecánicos, escenarios y comerciantes que se manejarán en la plaza, todo obedeciendo las indicaciones de la Unidad de Protección Civil.

Los vendedores provisionales se colocarán en el bulevar Álvaro Obregón, a la altura de los bancos, hasta el callejón de la diagonal Juárez, ninguno de ellos estará en la explanada de la plaza”, afirmó.

Los ambulantes serán restringidos en cuanto al tipo de mercancía que vendan

Además, declaró que habrá tres templetes, los que funcionarán, uno para el Informe y otros dos para los espectáculos musicales.

El síndico Guillermo Ruiz, mencionó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el Club Rotario, tendrán un espacio especial, ya que lo recaudado por sus ventas es destinado para fondos de respaldo de sus programas asistenciales.

Margarita Chávez Haro, directora de Cultura Municipal, informó que el programa establecido para el 15 de septiembre dará inicio en punto de las 19:00 horas con la presentación de la escolta y banda de guerra.

Para las 20:30 horas están agendados los espectáculos musicales, donde se presentará un grupo popular, un mariachi y el elenco de un ballet folclórico”, especificó.

Añadió que alrededor de las 11:00 horas tendrá lugar la pronunciación del mensaje tradicional por la celebración de la Independencia de México.



Destacó que se espera la asistencia de miles de navojoenses, tanto para el informe, como para el espectáculo musical, la pirotecnia y el Grito de Independencia’.

Ante esto el director de la Unidad de Protección Civil (PC) y comandante del Cuerpo de Bomberos, Edmundo Valdez, manifestó que se trabaja en un plan de contingencia en coordinación con Seguridad Pública y Cruz Roja.

Se desplegarán 40 elementos y cuatro ambulancias en la zona de la plaza, en el dispositivo especial se incluirá extremar precauciones con la delimitación del área pirotecnia”, apuntó.

Externo que las características del evento exigen un fuerte plan de vigilancia, control de accesos, movilización interna y prevención.