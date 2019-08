"Vendido, arrastrado y misógino": Marta Guzmán 'estalla' contra Loret de Mola tras salida de Televisa

Ciudad de México.- Sin dar motivos ni muchos detalles, el día de ayer jueves el periodista Carlos Loret de Mola confirmó que dejarías las filas de Televisa, tras una larga trayectoria en la empresa.

Luego de la noticia comenzaron algunas especulaciones con respecto a esta decisión, motivo por el que Marta Guzmán, una de sus excompañeras, no dudó en dar su punto de vista al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora expresó:

Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. #MiOpinión #KarmaIsABitch”.