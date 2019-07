"Veneno cuando quiere matar o antídoto cuando decide salvar": Emma Coronel sobre 'El Chapo'

Ciudad de México.- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dijo en entrevista para el medio Proceso, que no teme que la llamen a declarar como parte de alguna investigación criminal.

He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia… También están presos mi papá y mi hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí solo porque son mi familia y yo soy la esposa. He visto tanta cosa. Eso es lo que me da miedo, que puedan llegar a detenerme cuando esté con mis hijas. Pero de que me llamen a declarar, no tengo miedo”.

En medio del juicio contra su esposo en Nueva York, en el que fue declarado culpable de narcotráfico, surgió el debate sobre si Coronel podría enfrentar una pesquisa por, supuestamente, ayudar en la planeación de la fuga de su esposo, en julio de 2015.

Cuando el líder del cártel de Sinaloa fue detenido, su esposa e hijas gemelas estaban con él. Emma dijo que el policía encargado del operativo llamado Víctor Vázquez la intentó golpear:

Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y ya le dijeron 'No, no, ya vete, vete, quítate' y se lo llevaron. Y ya los que estaban manejando me dijeron 'No, no, tranquila, no les digas nada es que ellos son muy…".