Víctima de Plácido Domingo revela escalofriantes detalles del acoso sexual

Ciudad de México.- Hace unos días, nueve mujeres se armaron de valor y denunciaron acoso sexual de Plácido Domingo, sin embargo, solo Patricia Wulf decidió perder el anonimato y contar su versión de los hechos.

A pesar de que el director de orquesta ha negado estos señalamientos, para la mezzosoprano se trató de un acoso y así lo manifestó:

No tengo ninguna duda de que eso era acoso. Yo estaba allí y estaba siendo acosada. Él quería que fuera a su casa y evitaba que me fuera a la mía. Él quería que me fuera con él esa noche”.