Víctor 'John' Villa: Un maestro del beisbol en la Perla del Mayo

Navojoa, Sonora.- Víctor Manuel Villa Zayas es uno de los instructores con más transcendencia en el beisbol en la región del Mayo, deja su legado en cada entrenamiento y forja grandes peloteros.

John Villa fue un profesional de este deporte, debutando a los 19 años como jugador profesional, ha dejado un legado muy grande en Navojoa, y busca prospectos para llevarlos a lo profesional.

Sus inicios datan de muchos años atrás, pues cuenta con 59 años de edad, y sus primeros ‘roletazos’ los dio en la Liga Infantil de la Huerta Obregón.

A los catorce años comenzó a jugar el beisbol de nivel en la Liga Rosales de Bacabachi, y en tan solo dos años ya era un pelotero de Primera Fuerza, pasado dos años más con tan solo 18 de edad se fue a jugar la semi profesionales Okinawa Chihuahua, pasando a los Rojos de Caborca en la Liga Norte de Sonora.

Las Visorías

En los años ochenta el manager de ese entonces, Javier ‘Vitaminas’ Espinoza, lo detecta como prospecto para los Mayos de Navojoa, haciendo sus primeros ‘pininos’ como él dice en ese tiempo probando las mieles del profesionalismo, donde lo mandaron a probar suerte a la Liga Caribeña Invernal en el sur de México, de ahí pasó en un draft para jugar en Aguilas de Veracruz y después a las Truchas de Toluca como elemento prestado solicitado por el gran Francisco ‘Paquín’ Estrada en los años 83-84, donde Paquín era jugador y manager.

Las Experiencias

Villa vive una gran experiencia al estar dentro de la escuadra de los Ángeles Negros del Puebla en los años del 85-86, equipo en ese entonces conocido como uno de los más poderosos que ha conformado la Liga Mexicana, ya que fue jugador titular y compañeros de aquellos grandes peloteros de la altura de Willie Aikens, Orlando Sánchez, Tiburón Rodríguez entre otros beisbolistas que hacían grande a Puebla.

Tres Generaciones

John Villa le tocó se parte de las tres generaciones de Plataneros de Tabasco en el 87, pasando a Ganaderos en el 88, y terminando con los que hoy son los Olmecas de Tabasco desde el 89.

Sueño de Campeón

En la invernal en la Mexicana del Pacífico inició en el año de 1983, pasando un solo año para quedar como campeón en 84-85 con el equipo de los Tomateros de Culiacán en aquella final en contra de Águilas de Mexicali, donde por primera vez reconoció su gran esfuerzo jugando la Serie del Caribe que en Mazatlán.

Su Retiro

Su retiró del béisbol profesional fue en el 89 de la Liga Mexicana, lo hizo jugando con el equipo de Tabasco, para iniciar su otra faceta como entrenador y buscador de talentos.

En los años 90 inició como entrenador en el Cbtis 64 de aquí de Navojoa, mientras que a su vez el exprofesional Mario Mendoza, le daba la oportunidad de ser scout de los Angelinos de California, Rieleros de Aguas Calientes, terminando posteriormente el contrato de 22 años con Vaqueros de Torreón Laguna, pasando a ser coach de apoyo de los Mayos de Navojoa.

Estoy muy agradecido con Felipe Rodríguez, gerente deportivo, quien me dio la oportunidad de salir adelante buscando talentos”, comentó John Villa.

¿Te pesó dejar el beisbol?

No me pesa dejar el béisbol profesional, lo hice por mi familia, además los dejé para hacer más peloteros, ya que tengo un legado de 27 años con las generaciones que he dejado”