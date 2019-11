Walter Mercado y las impactantes predicciones cumplidas a lo largo de su vida

Ciudad de México.- El astrólogo, Walter Mercado, desde muy temprana edad a impactado a miles con sus predicciones cumplidad pues con tan solo seis años de edad predijó que la campana que se encontraba en su escuela caería, situación que ocurrió al día siguiente durante un terremoto.

Tras esto el vidente tuvo acertadas visiones pues logró predecir los terribles sucesos que recientemente han estado aquejando al mundo, esto pues a inicios del 2019 Walter predijo que la madre naturaleza daría grandes advertencias para crear consiencia y cuidar el ecosistemas.

La madre naturaleza manda avisos para cuidar el ecosistema, flora, fauna y el calentamiento global. Lo climático afectará dramáticamente. Inundaciones, nevadas, terremotos, incendios, todo puede ocurrir", dijo Walter.

Pocos meses después comenzaron a haber una larga lista de terremotos por todo el mundo, desde Grecia hasta México, incendios forestales incontrolables como el Amazonia y los actuales en California, entre otros muchos otros desastres naturales.

Otras de sus más famosas e impactantes predicciones fue la de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, quien falleció en septiembre de 1997, ante la cual un día antes de la terrible noticia Mercado fue cuestionado sobre ella y dijo que al día siguiente fallecería, esto conmocionó a millones cuando se cumplió lo dicho.

Fue muy triste la noticia pero la recibí tal como la veía en un cofre de un ataúd y a ella la enterraban", señaló el astrólogo.

Otra muerte que predijó y que tambi´pen estremeció al mundo fue la del presidente y militar venezolano, Hugo Chávez.

De igual manera Mercado predijo la llegada del último hijo de Julio Iglesias, el protagonico cinematografico de Maddona en el musical 'Evita'.

Aunque también hubo momentos en el que sus predicciones no fueron acertadas, tal fue el caso de DOnald Trump, de quien aseguró no llegaría a la presidencia debido a que el público notaría su "egocentría, xenofobia, erradas intenciones y su falta de conocimiento", situación que como se sabe no sucedió y ahora es el actual presidente de EU.