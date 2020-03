William humilla a Harry al saludarlo en evento: "Tendré que ponerme gel de manos después de este apretón"

Reino Unido.- Según experta en lenguaje corporal y lectura de labios, el Príncipe William humilló a su hermano menor, el Príncipe Harry, con un burlezco comentario sobre el saludo que ambos se dieron antes de que comenzará la ceremonia por el Día de la Commenwalth.

Camilla Tominey, la experta en lenguaje, explicó que al saludarse el duque de Sussex y de Cambridge se quejaron con sus respectivas esposas sobre lo frío e incómodo de este.

Harry habría volteado hacia Meghan Markle para quejarse que su hermano mayor solamente le había dicho dos palabras después de no haberse visto desde mediados de enero cuando se realizaron los acuerdos del Megxit.

Cuando Harry se sienta, le dijo a Meghan, 'solo me dijo Hola Harry y eso fue todo' y Meghan sonríe, pero no sabemos si se refería a William o, porque acababa de reunirse con dignatarios, incluido Boris Johnson , por lo que es un poco misterioso", expresó la experta.

Pero lo que más sorprendió y dejó a miles con la boca abierta fueron las supuestas palabras del duque de Cambridge burlandose de su hermano menor, humillándolo con la situación.

Los periodustas dieron su explicación del porqupe los hijos de Lady Di no se dirigieron la palabra en todo el evento, pese a que antes de su inicio se mostraron muy cordiale.

De igual manera, nuevamente la pareja fue sumamente criticada por no haber llevado al pequeño Archie a Londres en su última visita como miembros 'senior' de la Corona, para que conviviera con sus primos y bisabuela.

Es una maldita vergüenza que el Príncipe Harry y Meghan no trajeran a Archie al Reino Unido. Podría haber jugado con sus primos. Podrían haber roto el hielo y haber visto a la Reina. No es como la gente normal, tienen niñeras. Podrían haber traído a Archie. Fue cruel no hacerlo", recalcó la onductora.