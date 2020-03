Wuhan: Primera paciente de coronavirus en el mundo revela cómo cree que se infectó

Wuhan, China.- Wei Guixian tiene 57 años de edad, es comerciante de mariscos en el Mercado de Huanan, lugar en Wuhan en el que sospecha que se originó el coronavirus, y se cree que es la primera persona en el mundo que se infectó de Covid-19.

La mercante, identificada por The Wall Street Journal como una potencial paciente cero, habló por primera vez sobre el letal virus que se piensa fue transmitido del murciélago a los humanos, y que ahora ha escalado a una alarmante pandemia.

En declaraciones para el medio chino The Paper, Wei Guixian describió cómo comenzó a sentirse enferma el 10 de diciembre de 2019, creyendo tenía un resfriado o quizá gripe.

Me sentía un poco cansada, pero no tanto como en años anteriores. Cada invierno, siempre sufro de gripe. Así que pensé que era gripe", reportan que expuso la paciente al medio.

Al siguiente día, Wei acudió a una pequeña clínica local, recibió el tratamiento habitual y una inyección, tras lo cual regresó a trabajar. Esos serían los primeros pasos de una pandemia que ha infectado a más de medio millón de personas y matado a más de 25 mil.

Cuando sus síntomas persistieron, la mujer buscó una segunda opinión en el Hospital The Eleventh, en Wuhan, sin embargo, los médicos también quedaron perplejos ante su situación.

El doctor en el Hospital The Eleventh no podía descubrir qué estaba mal conmigo y medio píldoras", expuso Wei, quien después de no sentir efecto con las patillas regresó al primer hospital y pidió más inyecciones.